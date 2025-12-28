凱基證券獲多元信託創新獎兩大獎 證券業唯一連五年獲獎創紀錄

2025 Trust Award多元信託創新獎結果出爐，凱基證券再度奪得「最佳證券商財富管理信託創新獎」金質獎、「最佳有價證券信託創新獎」優質獎兩大獎項，創下業界唯一連續五年獲獎的彪炳戰績。凱基證券憑藉創新力、整合力與市場前瞻性，持續重塑財富管理信託的服務價值，致力成為新世代券商的最佳典範，為台灣財富管理市場劃下嶄新標竿。

隨著國際金融商品快速發展、國人資產配置觀念日益盛行下，凱基證券透過持續推出許多業界獨一無二的創新產品服務和專業內容，以回應客戶日益多元的需求，例如領先國內金融機構推出「ETF季報」，以豐富的內容幫助投資人更加認識ETF領域；今年更與證基會共同打造全台獨家「WMP財富管理專業顧問」專業認證制度，強化銷售團隊的專業知識及財富管理規劃能力；同時與瑞銀集團旗下子公司UBS Partner合作導入「凱富RichLife」理財規劃系統，協助銷售團隊運用國際級的專業技術平台，為客戶提供更全面的資產配置及規劃服務。

此外，凱基證券亦跳脫傳統證券業「金融商品銷售者」的定位，選擇積極與產品供應者一同開發、設計，提供更符合客戶需求的解決方案，並結合凱基金控於財富管理領域的全方位優勢，展現「ONE KGI」的集團綜效，包括與中華開發資本合作於台灣市場首次推出境外私募股權基金，並集結證券、銀行及人壽優勢，提供傳家全能型他益信託整合型服務，給客戶更全面的財富傳承規劃方案。

凱基證券透過領先市場的前瞻思維與不斷升級的專業服務，積極推動財管信託創新，深獲產學界專業評審肯定，本次蟬聯五屆多元信託創新獎兩項大獎，將持續秉持「不為產品找客戶，是為客戶找到合適解決方案」的理念，致力成為投資人財富管理首選券商及全方位金融夥伴。