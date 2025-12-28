快訊

地震記者會「髮亂領帶歪」竄紅！科長陳達毅還原過程：跳下床直衝氣象署

獨／出國注意！旅遊不便險新制 一人限買兩張、機場加買恐被卡

元旦日出時間曝！北東跨年水氣雲量多 元旦夜冷氣團接棒「低溫11度」

凱基證券獲多元信託創新獎兩大獎 證券業唯一連五年獲獎創紀錄

經濟日報／ 凱基證券獲多元信託創新獎兩大獎 證券業唯一連五年獲獎創紀錄
凱基證券榮獲多元信託創新獎兩項大獎，由金管會主委彭金隆(左)頒獎表揚、凱基證券總經理黃幼玲代表領獎。(凱基證券/提供)
凱基證券榮獲多元信託創新獎兩項大獎，由金管會主委彭金隆(左)頒獎表揚、凱基證券總經理黃幼玲代表領獎。(凱基證券/提供)

2025 Trust Award多元信託創新獎結果出爐，凱基證券再度奪得「最佳證券商財富管理信託創新獎」金質獎、「最佳有價證券信託創新獎」優質獎兩大獎項，創下業界唯一連續五年獲獎的彪炳戰績。凱基證券憑藉創新力、整合力與市場前瞻性，持續重塑財富管理信託的服務價值，致力成為新世代券商的最佳典範，為台灣財富管理市場劃下嶄新標竿。

⭐2025總回顧

隨著國際金融商品快速發展、國人資產配置觀念日益盛行下，凱基證券透過持續推出許多業界獨一無二的創新產品服務和專業內容，以回應客戶日益多元的需求，例如領先國內金融機構推出「ETF季報」，以豐富的內容幫助投資人更加認識ETF領域；今年更與證基會共同打造全台獨家「WMP財富管理專業顧問」專業認證制度，強化銷售團隊的專業知識及財富管理規劃能力；同時與瑞銀集團旗下子公司UBS Partner合作導入「凱富RichLife」理財規劃系統，協助銷售團隊運用國際級的專業技術平台，為客戶提供更全面的資產配置及規劃服務。

此外，凱基證券亦跳脫傳統證券業「金融商品銷售者」的定位，選擇積極與產品供應者一同開發、設計，提供更符合客戶需求的解決方案，並結合凱基金控於財富管理領域的全方位優勢，展現「ONE KGI」的集團綜效，包括與中華開發資本合作於台灣市場首次推出境外私募股權基金，並集結證券、銀行及人壽優勢，提供傳家全能型他益信託整合型服務，給客戶更全面的財富傳承規劃方案。

凱基證券透過領先市場的前瞻思維與不斷升級的專業服務，積極推動財管信託創新，深獲產學界專業評審肯定，本次蟬聯五屆多元信託創新獎兩項大獎，將持續秉持「不為產品找客戶，是為客戶找到合適解決方案」的理念，致力成為投資人財富管理首選券商及全方位金融夥伴。

凱基證 財富管理 市場

延伸閱讀

父土地信託給么子 他賣1200萬分手足 大哥分嘸錢怒告敗訴

凱基證券2026台股展望夯 「凱基股股漲」投資焦點特別節目延續熱潮

港超級富豪17215人增22.9% 邁向全球跨境財富管理龍頭

凱基證：台股2026年衝33,000

相關新聞

獨／出國注意！旅遊不便險新制 一人限買兩張、機場加買恐被卡

出國登機前才想在機場加買旅遊不便險，未來恐被「卡」。產險業2026年4月起將建置通報平台，不便險投保張數、保額將全設上限...

國銀財管規模跨越2兆元了！降息讓大戶棄存款 轉抱保單？

大戶棄存款、轉抱債券，連一度失寵的保單，也在降息潮中意外回溫。與此同時，國銀高資產財管業務規模持續擴張，11月底首度跨越2兆元門檻，呈現「規模擴張、結構翻轉」並行的局面。

16家壽險公司發「大紅包」！50億元滿期金提早入帳

年關將至，為了迎接金馬年，考量連續假期保戶資金運用需求較高，壽險公司陸續宣布提前發放滿期金，截至目前，17家壽險公司整體...

台灣人壽八連霸最佳壽險品牌 橫掃67項國內外大獎

品牌影響力揚威國際！中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司（台灣人壽）2025年橫掃67項國內外大獎，八連霸《Glo...

匯市最前線／台幣31.5元附近盤整

新台幣匯價上周五（26日）以31.455元收盤，小升2.5分或0.08%，連四升；單周升值7.1分或0.23％，周線翻紅...

台新人壽合併新壽 公司將更名為「新光人壽」

台新新光金控7月24日合併後，旗下子公司陸續整併，其中，台新人壽與新光人壽將於2026年1月1日正式完成合併程序，為第二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。