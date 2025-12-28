快訊

國泰證券首創「生活變現、定期穩健」 試辦正式上線

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
國泰證券攜手神坊資訊（小樹生活）推出「生活變現、定期穩健」試辦案，首創「小樹點申購定期定額」服務，讓客戶日常累積的點數可直接投資股票、ETF。（國泰證券/提供）

國泰證券攜手神坊資訊（小樹生活）推出「生活變現、定期穩健」試辦案，首創「點數申購定期定額」創新服務，今(2025)年8月經金管會獲准試辦，12月22日試辦服務正式上線，打破傳統投資模式，再祭業界創舉，為國內投資市場帶來全新金融體驗。客戶可將日常累積的「小樹點」點數，透過國泰證券App折抵台股定期定額投資金額，1點等於1元，最低僅需100點即可申購投資股票與ETF。國泰證券指出，此舉不僅降低投資門檻，更結合數位金融與生活消費，打造便利且高彈性的投資新場景，進一步協助小資族輕鬆累積資產。

國泰證券長年致力於普惠金融，鼓勵小額投資人參與市場，持續推出創新服務以滿足投資人多元需求。此次首創「生活變現、定期穩健」創新服務，「小樹點申購定期定額」不僅延續國泰證券低手續費優勢，更提供超過270檔熱門股票與ETF選擇，讓投資人能以日常消費累積的點數，靈活轉換為投資資產。操作流程簡單直覺，當點數不足以圈存時則自動取消該次買進，待點數累

積達門檻即可恢復投資，讓投資人在不增加生活負擔的前提下，達到「有感生活、無痛投資」的效果，逐步累積一桶金。

為慶祝試辦上線，國泰證券將於2026年1月推出「定點出擊 存股有禮」抽獎活動，共祭出數十萬點小樹點大放送。活動期間，凡完成一筆小樹點定期定額申購並成功扣點，即可獲得抽獎資格，30名幸運得主將獲得3,000點小樹點。此外，針對前3個月內曾完成3筆定期定額扣款的忠實客戶，前1,500位再加碼送「回饋好朋友獎勵」100點小樹點，為投資人帶來理財與回饋的雙重享受，讓生活消費創造更多價值。活動詳情請至國泰證券官網或App專區查詢：https://www.cathaysec.com.tw

全民投資熱潮延續，11月單月，國人透過券商進行台股定期定額投資金額達195億元，創單月新高，市場規模有望持續成長。國泰證券此次推出「小樹點申購定期定額」服務，不僅領先掌握市場趨勢，更寫下數位金融創新的歷史新頁，展現集團整合資源、打造多元投資生態圈的決心。

未來，國泰證券將持續強化用戶體驗，建立日常消費與穩健投資的正向循環，實現「BETTERTOGETHER 共創更好」的品牌精神，讓投資更簡單、生活更有感。

國泰

