玉山銀公私協力培育AI人才

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
「AI CUP 2025玉山人工智慧公開挑戰賽」於13日舉辦複賽暨頒獎典禮，玉山金控科技長張智星（前排左二）、TAAI秘書長林家瑜老師（前排中）、教育部AI CUP計畫主持人蔡宗翰老師（前排左三）、協同主持人吳世弘老師（前排右三）與獲獎隊伍合影。玉山銀行／提供
玉山銀行連續三年與教育部跨界合作，今年12月13日於國立臺灣師範大學舉辦「AI CUP 2025玉山人工智慧公開挑戰賽」複賽暨頒獎典禮。本屆賽事聚焦「防詐」議題，吸引近800支隊伍、共1,092名頂尖人才踴躍參賽，創下近年報名人數高峰，充分展現玉山深耕金融科技人才培育與推動數位轉型的領導地位。

⭐2025總回顧

本屆競賽以「AI偵探出任務，精準揪出警示帳戶」為主題，響應社會防詐騙需求。引導參賽者從龐大交易資料中，運用創新思維與人工智慧技術偵測異常交易模式，不僅提前識別警示帳戶，更有助於即時阻斷詐騙集團匯出資金，共同守護民眾資產安全，實踐AI科技的社會責任。

透過生成式AI重塑產業樣貌，本屆競賽更成為人機協作的示範場域，參賽者靈活運用GAI工具輔助程式碼編寫，激盪多元創新的警示帳戶偵查策略，展現卓越的科技應用能力。協作成果與AI技術的推進，將為台灣金融科技的未來發展注入嶄新新動能。

本次賽事成功匯聚產官學研界多元力量，頒獎典禮邀請教育部、中央研究院、國立臺灣師範大學、Amazon Web Services（AWS）、趨勢科技等重量級夥伴代表共襄盛舉，展現跨界合作推動防詐與培育金融科技人才的堅實決心。

教育部進一步指出，「學界與產業資源彼此串聯，是公私協力培育AI人才、樹立共創雙贏的最佳典範，未來將持續與業界攜手合作，吸引更多優秀的學子投入AI領域」。

玉山自2018年起舉辦挑戰賽，至今已邁入第11屆，長期秉持「先培育人才，再經營事業」的核心理念，透過高規格競賽深化產學合作，奠基未來金融數位轉型的基石。未來，玉山將持續開放創新文化，積極延攬科技人才，推動數位領航與智慧金融的發展。

玉山銀公私協力培育AI人才

