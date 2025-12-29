住宅地震險投保率僅39%

宜蘭外海27日深夜發生規模7.0地震，據住宅地震保險基金統計，我國住宅地震基本保險截至今年11月底止，全國有效保單374.4萬件，投保率39.42％，顯示仍有六成民眾尚未投保。而地震險新制上路在今年7月已正式上路，擴大臨時住宿費用的給付範圍。

台灣位處環太平洋地震帶，地震發生頻繁，但住宅地震基本保險投保率遲遲未突破四成，若以各縣市投保率來看，截至11月底，以桃園市的投保率最高，達48.29%，新竹縣市則以47.63%的投保率居次，新北市、台中市、台北市投保率亦超過四成；而全國投保率最低的是連江縣，只有5.79%的住宅具震險保障，本島縣市中，則由雲林敬陪末座，投保率21.54%。

住宅地震保險基金表示，住宅地震基本保險承保之危險事故包括因地震震動、地震引起之火災、爆炸、山崩、地層下陷、滑動、開裂、決口、海嘯、海潮高漲、洪水，造成房屋倒塌或「全損」時，受災保戶可申請最高150萬元理賠金以及20萬元臨時住宿費用。

今年7月15日起，住宅地震基本保險更擴大保障，投保住宅因地震受損，未達「全損」標準，但經政府張貼「紅色危險標誌」者（紅單），每一保險標的物可申請臨時住宿費用10萬元，在保險期間內臨時住宿費用合計最高仍為20萬元。