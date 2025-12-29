保險小百科／寵物險理賠方式 限額內實支實付

台灣飼養寵物人口持續攀升，每年貓狗飼養登記數量已經遠超過新生兒人口，對於家庭而言，毛孩更像家人。「寵物險」可轉嫁特定風險，如因意外或生病所產生的醫療費用、不慎咬傷人的侵權責任賠償等。

因寵物無健保，醫療費用往往成為飼主負擔。富邦產險建議，飼主在保險規劃時可先以重大醫療支出為優先考量。

市面上的寵物保險主要保障項目包括寵物醫療費用保險金、寵物侵權責任保險金、寵物協尋廣告費用保險金、被保險人住院期間寵物寄宿費用保險金、寵物喪葬費用保險金等。

寵物險理賠方式大多為「限額內實支實付」，有「次數」和「額度上限」，亦須留意自負額的規定。

此外，特別除外責任中訂定不賠預防性花費如除蟲、健康檢查、預防注射，已知或先天疾病、非必要性治療等也不理賠。