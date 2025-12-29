專家教你保／年終保單健檢 盤點四大險種

歲末年終除舊布新，家庭保單「健康檢查」很重要！買保險是要轉嫁意外、疾病或退休等人生風險，若沒有定期檢視調整保障，就像過期藥品擺著安心但意義不大，趁著年末逐一檢視保障是否足夠。

家庭結構變化是檢視保單第一步，確認家庭成員與責任有無改變，如結婚、生子、買房等代表財務責任提升，壽險與醫療保障應同步調整；若子女已經濟獨立或貸款即將還清等，則可降低壽險額度，轉而增加退休金或長照規劃。家庭責任隨著人生階段改變，保障也應該跟著「長大或瘦身」。

盤點保障是否足夠可依「意外、醫療、壽險、退休」四大險種快速檢視。「意外險」是每人應具備基本意外身故與失能保障，並附加意外醫療實支實付，以因應交通與生活風險。「醫療險」方面，儘管健保已普及，但自費項目年年增加，建議有「實支實付」與「重大疾病」保障，特別是年長父母長期照護險更不可或缺。

「壽險」主要在支撐家庭經濟支柱斷裂時的保障，若為單親家庭或主要收入者，保障額應覆蓋至少「五至十年生活費+貸款餘額」。至於「退休／投資型保單」若已有多張儲蓄險或外幣利變型保單，應重新評估報酬率、匯率風險及流動性，避免重複繳費卻未達資金運用效益。

檢視重點還有確認保單是否重疊或斷層，有些人買保險是想什麼買什麼，或因為跟業務員較熟捧場性質等導致保障出現重疊或缺口。

建議將全家保單集中，利用保險公司提供的保單健檢表，比對個人保障內容與保額，發現重複如投保醫療險則可評估是否刪減或轉為他用，若有疾病除外條款或保額偏低等情況，應趁健康狀況良好時儘快補足。

此外，建議善用年終獎金強化家庭保障，年終獎金除了償債或投資，也以可作為保險加碼基金，為父母補足長照險及意外險，為子女建立教育金或儲蓄型保單，為自己補強醫療與退休保障缺口。

保障不是買愈多愈好，而是要買對，當風險來臨時，保險能發揮價值確實轉嫁風險並撐起全家保障。每年固定年終「全家保單健檢」，確認每張保單的存在都有意義，讓來年不只財務穩健，更是全家安心的開始。

（作者是台灣人壽千聚通訊處行銷經理楊明翰，記者任珮云採訪整理）