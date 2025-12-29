網路買旅平險 全家一起保

根據交通部觀光署統計，今年前八月國人累計出國達1,261萬人次，較去年同期成長逾10%，顯示旅遊潮持續升溫。為貼合數位時代新趨勢，各壽險公司紛紛積極推動網路投保服務，將投保流程簡化、升級，主打從「一人保」邁向「全家一起保」，並拉高海外突發疾病與醫療專機等保障額度，搶攻旅遊商機。

富邦人壽日前開放「線上多人投保」功能，強調流程簡便直覺。只要旅遊地點相同，要保人只須透過本人信用卡或LINE Pay一次繳付全家保費，即可為配偶、子女、直系血親等親屬完成投保，大幅提升投保效率，同時結合行動身分識別（Mobile ID）進行快速驗證。

國泰人壽的e悠遊旅平險亦提供線上多人投保服務，讓客戶可同時為親屬投保，並能依據每位被保險人的需求，自由選擇保障內容；凱基人壽則聚焦於投保的即時性，提供民眾最晚可在出發前一小時完成網路投保，並以「三步驟」（試算、輸入資料、快速繳費）完成，確保民眾能從容取得保障。

在保障方面，隨著海外醫療費用高漲，尤其是緊急醫療轉送的費用動輒百萬，高額的「海外突發疾病醫療保障」及「緊急救助服務」已成為旅平險的高需求保障項目。國泰人壽在保障內容上展現高度承諾，除了可附加海外突發疾病醫療保險，更結合了高階的海外醫療專機服務，並承諾提供20餘項免費海外急難救助服務。

富邦人壽則將「神救援」服務列為強項之一，承擔緊急醫療轉送的最高金額可達5萬美元，透過實支實付方式，協助保戶減輕海外就醫的高額支出壓力。此外，富邦的旅平險具備的「有醫靠」保障，則涵蓋海外突發疾病所需的急診、門診及住院費用，採實支實付方式，協助保戶減輕海外就醫的高額支出壓力。

凱基人壽針對高風險、高醫療費用的特定地區提供加碼保障，其旅平險中的「海外突發疾病醫療保障」提供最高300%（美、加地區）的海外特定地區限額調整係數。若以保額100萬元計算，在美加地區最高可享有300萬元的住院醫療保障。凱基人壽提醒，民眾最晚可在出發前一小時網路投保「新E安心旅行平安保險」，涵蓋意外身故和意外失能保障，並能額外附加實支實付傷害醫療及海外突發疾病醫療保障，讓旅程更安心。