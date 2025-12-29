旅平險條款看清楚 避開三地雷

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

在規劃旅遊保險時，保費高低往往是民眾主要考量，但真正重要的其實是在於保障價值。保險業者提醒，民眾最容易忽略的是看不懂條款帶來的三大地雷：傳染病定義、排除條款與目的地醫療保額差異，而「以為有保，實際不保」。

第一大誤解來自「傳染病的定義不同」。以國泰人壽的e悠遊旅行平安險的海外突發疾病醫療健康保險附約規定，旅平險中的「傳染病」定義，並非以旅客當地政府公告為依據，而是依照保單條款約定。例如某些國家可能將Covid-19列為傳染病，但只要符合中華民國傳染病防治法第三條所規定的傳染病，不含「法定傳染病」保障的保單就不負理賠責任，但國泰產險的海外突發疾病醫療保險（乙型）就含有法定傳染病保障，因此投保前須先留意保障範圍。

第二大風險則是不保事項與排除條款。許多民眾購買旅平險的時候，會聚焦在意外事故、醫療費用等金額，但是確忽略了最重要的部分往往藏在條款中。以富邦人壽e旅行平安保險傷害醫療保險附約為例，條款明確指出，若被保險人酒後駕車、從事摔角、空手道等表演或汽車競賽表演等而發生事故，都可能成為不理賠原因。

第三大誤解則是「不同地區醫療費差異巨大」，保額買得太低反而形同沒有保障，像是美、加地區醫療費用高昂，即使一般海外醫療保額達百萬元，仍可能不足。例如美國急診一趟費用就可能須花費新台幣10萬元起跳，若須住院費用更可能倍數拉高。保險業者提醒，出發前應依旅遊地區檢視保額是否足夠。

在冬季旅遊需求持續提升、網路投保成為主要管道的背景下，凱基人壽推出歲末回饋活動，鼓勵民眾安排出國旅遊前做足保障。截至12月31日止，完成網路投保旅平險、傷害保險等（另含其他保險商品）的民眾，就有機會獲得價值15萬元的旅遊券或家電券。

保險業者提醒，民眾在投保旅平險時仍須留意作為最重要的考量，尤其是傳染病承保範圍、排除條款與醫療保額是否足以應付目的地醫療費用，才能確保旅途更安心。

保險 傳染病 旅遊

