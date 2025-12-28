16家壽險公司發「大紅包」！50億元滿期金提早入帳

年關將至，為了迎接金馬年，考量連續假期保戶資金運用需求較高，壽險公司陸續宣布提前發放滿期金，截至目前，17家壽險公司整體發放金額預估超過新台幣50億元、件數超過16.6萬件。

國泰人壽表示，將提前發放針對保險契約於2026年2月10日至22日期間可領之滿期金、生存保險金，並統一於2月10日將款項匯至保戶事先指定的銀行帳戶，省去額外申辦時間，經統計，2026年約5.1萬件保單受惠，發放金額達15.3億元。

新光人壽表示，為讓保戶於春節期間，資金調度更靈活，新光人壽保險商品之滿期金、生存金等相關保險給付，如給付日期落在2026年2月9日至22日者將提前於2月9日給付，預估總保單數3.2萬件、金額約11.02億元。

南山人壽針對給付日期在2026年2月12日至24日的滿期金、還本金、增值回饋分享金，提前於2月11日至13日依保戶選擇方式陸續給付。此次預估超過4.1萬件保單，總給付金額約為9.71億元。

凱基人壽提前給付的滿期與還本金，預估給付件數1萬件、金額近4億元，將於2026年2月6日寄出支票，2月10日匯款。

三商美邦人壽已於2025年12月主動寄發通知書，並將提前給付生存、滿期保險金，只要是領取日期為2026年2月10日至2月22日的保單，並依通知書上所載時間內回覆，都將提前自2月10日至13日開始發放，今年總計有14,521件保單，給付金額3.21億元。

台灣人壽也將提前給付滿期金和生存還本保險金，總給付件數約5,000件，金額約2億元，預計2026年2月5日起陸續發放。

全球人壽表示，今年有5,866件保單的滿期金與生存金將提前給付，總金額約1.98億元台幣，約定為匯款者，台幣保單部分將於2月10日給付，外幣保單部分將於2月9日給付，約定為支票者，將提前於2月4日以掛號方式寄出。

臺銀人壽預計於2026年2月13日提前發放生存金及滿期金計2,534件，約1億元。

遠雄人壽也將提前啟動生存及滿期保險金提前給付服務，預計總給付件數3,238件，金額約5,990萬元，給付方式為匯款件、且給付日期為2026年2月13日至22日者，將提前於2月12日匯款；給付方式為支票件者，支票將提前於2月5日前掛號寄出。

台新人壽針對2026年2月12日至22日之生存滿期金，最快將在2月12日給付，預估保單數200件、金額約3,000萬元。

宏泰人壽預計提前發放生存金及滿期金，以匯款給付者，統一於2026年2月13日匯款予保戶指定帳戶；以支票給付者，支票預計於2月10日以掛號方式郵寄至該保單約定之收費地址。本次給付金額支票件71件，約0.04億元；匯款件277件，約0.07億元。

另外，富邦人壽也將提前發放生存、滿期保險金，相關內容將於近期發布。其他包含元大人壽將於2026年2月12日匯款，給付支票將於2026年2月5日前寄出；法巴人壽將提前於2026年2月6日掛號寄出支票，並提前於2月11日完成匯款；安達人壽最快提前給付日期為2026年2月12日；友邦人壽則將於春節前一工作日之前提前給付。