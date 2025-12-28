台灣人壽八連霸最佳壽險品牌 橫掃67項國內外大獎

品牌影響力揚威國際！中國信託金融控股公司子公司台灣人壽保險公司（台灣人壽）2025年橫掃67項國內外大獎，八連霸《Global Brands Magazine》（全球品牌雜誌）、《Global Business Outlook》（全球商業觀點）與《International Finance Magazine》（國際財經雜誌）「臺灣最佳壽險品牌」、「臺灣最佳壽險公司」及「臺灣年度創新壽險公司」3大獎；蟬聯《國家品牌玉山獎》傑出企業類首獎；更首度摘下全球知名科技市場研究與顧問諮詢機構《International Data Corporation (IDC)》（國際數據資訊）「亞洲智慧保險領導企業」（Leader in Intelligent Insurance in Asia）殊榮，為臺灣唯一獲獎的壽險公司。

台灣人壽以客戶為中心創新數位服務，獨創「高齡錄音AI智能質檢」將客戶對答內容即時線上驗證、提高錄音成功率，有溫度的數位力贏得今年IDC「亞洲智慧保險領導企業」稱冠同業；亦獲《International Finance Magazine》（國際財經雜誌）、《The Digital Banker》（數位銀行家）及臺灣保險界最高榮譽「保險卓越獎」肯定。商品研發亦與時俱進，「台灣人壽骨動溢生醫療定期健康保險（註）」打造業界最齊全筋骨與神經外科專屬保障，從預防到治療康復全方位守護，榮獲保險業亞洲（Insurance Asia）Insurance Asia Awards 2025、國家品牌玉山獎及保險信望愛等獎項之肯定。

因應長壽世代，台灣人壽首創「健康樂活管家」，提供客戶疾病預防、醫療照護到康復支持一站式服務，創新打造健康樂齡生態圈，榮獲《The Digital Banker》（數位銀行家）「全球傑出客戶服務創新獎」（Outstanding Customer Service Innovation in Insurance, Global）、《Enterprise Asia》（亞洲企業商會）「健康衛生推廣獎」（Health Promotion in Asia）等5項國內外大獎；「高年級俱樂部」一網滿足長輩數位生活需求，有溫度的數位成果獲得史蒂夫獎（Stevie Awards）International Business Awards 2025評為全球級別金獎；「祖孫三代健走」鼓勵全齡健康自主管理，14年來成為民眾家庭團聚日，更結合「防詐特攻隊」寓教於樂學習識詐阻詐，榮獲國際金融機構協會（Qorus）Qorus Reinvention Awards 2025「亞太ESG創新—銀獎」（Environmental, Social, and Governance (ESG)Awards in Asia Pacific—Silver）等6項國內外肯定。

台灣人壽更發揮保險核心本業推展公益，連續11年捐贈微型保險保費，守護經濟弱勢族群，迄今幫助逾47萬人次，蟬聯金管會微型保險競賽「業務績優獎」與「身心障礙關懷獎」；亦以行動助攻政府能源轉型，綠色投融資承諾金額已逾600億元，榮獲《Enterprise Asia》（亞洲企業商會）「綠色領導獎」（Green Leadership）及金管會「六大核心及公共建設投資競賽—專業投資組獎」肯定。未來將持續公平待客友善服務、發揮永續金融影響力，成為華人地區保險服務第一品牌。