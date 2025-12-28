意外險該怎麼買？業者：雙軌投保最好須注意除外責任

北市隨機攻擊案引發外界關注意外險承保注意事項，保經業者建議，若事故符合意外險的「外來、突發、非疾病」3大要素，原則上屬於意外險理賠範疇，但要注意保單是否有除外責任規定，建議可透過壽險與產險意外險「雙軌搭配」方式投保。

現行意外傷害險包括壽險公司與產險公司都有銷售，不過在保障期間、保費等方面都有差異。產險公司銷售的意外傷害險都是1年期定期險，多為專案套裝方案，但可額外針對項目做增額保障，保費相對較低；壽險公司意外險有終身險也有定期險，多為附約形式，保費相對較高。

磊山保經台中營運處業務副總經理何美齡受訪指出，投保意外險時，最主要看保障是否涵蓋突發、非預期的人身傷害風險，一般來說，事件若符合意外險的3大要素「外來、突發、非疾病」，以這次第三人隨機攻擊來說，對受害者原則上屬於意外範圍，可依保單條款申請理賠。

不過，保單是否理賠仍要回歸條款中的「除外責任」規定。何美齡提醒民眾留意3點，一是看保單是否把恐怖主義、暴動等情境列為除外責任，或需附加條款才涵蓋；二是保障內容是否僅限住院日額等定額給付，而缺乏實支實付設計，導致自費醫材或手術費用無法補貼；三是意外險是否具備續保穩定性，避免事故發生後，因體況改變而影響後續保障。

至於意外險如何挑選，何美齡建議透過壽險與產險進行「雙軌搭配」，壽險公司的意外險，多半作為長期穩定的基礎保障，適合家庭經濟支柱，投保時可留意是否具備續保穩定性設計；產險公司的意外險，常透過特定事故增額或大眾運輸加成，以相對低的保費提高保障額度，對通勤族特別有感。

她舉例，一名30歲上班族在捷運站遭隨機攻擊，造成手臂肌腱斷裂需手術，自費醫材約6萬元，若僅投保傳統住院日額型意外險，住院3天僅能領取約3000元，實際醫療費用仍須自行負擔。如果同時具備壽險意外險作為長期保障基礎，再搭配產險意外險的實支實付與大眾運輸增額設計，可在限額內補貼實際醫療支出，降低事故帶來的衝擊。

何美齡也提醒，產險意外險中的「大眾運輸增額給付」，對搭乘期間的定義各有不同，有些涵蓋進出剪票口、月台與轉乘區域，有些僅限於實際搭乘交通工具期間，投保前應留意條款細節。

萬一投保預算有限，何美齡建議，產險的意外險雖便宜，但多數不保證續保，若發生重大理賠，隔年可能面臨斷保，建議剛出社會小資族可先用產險的意外險提高保額，再搭配壽險的實支實付醫療險或定期重大傷病險。