宜蘭規模7地震 地震基金：災損保戶可聯絡產險公司

宜蘭外海27日深夜發生規模7.0地震，不僅國家級警報鈴聲大響，北部地區搖晃更是強烈。住宅地震保險基金今天表示，有投保住宅地震基本保險的保戶，如果發現建築物有嚴重受損情形，可聯絡產險公司，保險公司將派人前往處理。

根據中央氣象署地震報告，27日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，地震深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域），全台多地最大震度4級。

財團法人住宅地震保險基金今天發布新聞稿表示，有投保住宅地震基本保險的保戶，倘發現建築物有嚴重受損，可聯絡產保公司，保險公司將派員前往處理。

住宅地震保險基金提醒，台灣位處環太平洋地震帶，地震發生頻繁，呼籲民眾可投保住宅地震基本保險，承保的危險事故包括因地震震動、地震引起之火災、爆炸、山崩、地層下陷、滑動、開裂、決口、海嘯、海潮高漲、洪水，造成房屋倒塌或「全損」時，受災保戶可申請最高新台幣150萬元理賠金，以及20萬元臨時住宿費用。

住宅火險除承保住宅地震基本保險外，承保範圍還包含颱風洪水、第三人責任及玻璃等保障。記得於投保時勾選「續保約定」條款，以確保保障不中斷。

住宅地震保險基金指出，自今年7月15日起，住宅地震基本保險擴大保障，投保住宅因地震受損達「全損」標準，經政府張貼「紅色危險標誌」者（紅單），每一保險標的物可申請臨時住宿費用10萬元，在保險期間內臨時住宿費用合計最高仍為20萬元；以上內容，有效保單皆自動適用，且不另加收費用。

住宅地震保險基金說明，民眾若想獲得更多保障，可在投保住宅地震基本保險後，評估加購超額、擴大及輕損等商業地震險。

根據住宅地震保險基金網站顯示，台灣住宅地震基本保險統計至今年11月30日止，依據全國住宅戶數949.9萬戶計算，全國平均投保率為39.42%，顯示仍有6成民眾尚未投保。