快訊

私中備戰／小六寒假淪刷題地獄 模考特訓班能助升學？

華航機隊／737-800曾稱霸中短程航線 挺過SARS不敵新冠

全台7.0強震有感 宜蘭山泉大飯店一樓落地窗玻璃爆裂

宜蘭規模7地震 地震基金：災損保戶可聯絡產險公司

中央社／ 台北28日電

宜蘭外海27日深夜發生規模7.0地震，不僅國家級警報鈴聲大響，北部地區搖晃更是強烈。住宅地震保險基金今天表示，有投保住宅地震基本保險的保戶，如果發現建築物有嚴重受損情形，可聯絡產險公司，保險公司將派人前往處理。

⭐2025總回顧

根據中央氣象署地震報告，27日晚間11時5分發生芮氏規模7.0地震，地震深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域），全台多地最大震度4級。

財團法人住宅地震保險基金今天發布新聞稿表示，有投保住宅地震基本保險的保戶，倘發現建築物有嚴重受損，可聯絡產保公司，保險公司將派員前往處理。

住宅地震保險基金提醒，台灣位處環太平洋地震帶，地震發生頻繁，呼籲民眾可投保住宅地震基本保險，承保的危險事故包括因地震震動、地震引起之火災、爆炸、山崩、地層下陷、滑動、開裂、決口、海嘯、海潮高漲、洪水，造成房屋倒塌或「全損」時，受災保戶可申請最高新台幣150萬元理賠金，以及20萬元臨時住宿費用。

住宅火險除承保住宅地震基本保險外，承保範圍還包含颱風洪水、第三人責任及玻璃等保障。記得於投保時勾選「續保約定」條款，以確保保障不中斷。

住宅地震保險基金指出，自今年7月15日起，住宅地震基本保險擴大保障，投保住宅因地震受損達「全損」標準，經政府張貼「紅色危險標誌」者（紅單），每一保險標的物可申請臨時住宿費用10萬元，在保險期間內臨時住宿費用合計最高仍為20萬元；以上內容，有效保單皆自動適用，且不另加收費用。

住宅地震保險基金說明，民眾若想獲得更多保障，可在投保住宅地震基本保險後，評估加購超額、擴大及輕損等商業地震險

根據住宅地震保險基金網站顯示，台灣住宅地震基本保險統計至今年11月30日止，依據全國住宅戶數949.9萬戶計算，全國平均投保率為39.42%，顯示仍有6成民眾尚未投保。

地震險 保險

延伸閱讀

全台7.0強震有感 宜蘭山泉大飯店一樓落地窗玻璃爆裂

出現地震雨 鄭明典揭原因

宜蘭七級強震中橫便道落石 清除後已恢復通行

宜蘭外海規模7地震北市接獲39件災情 多數已處理

相關新聞

保單新戰場1／外溢保單新契約收入大增 前三季成長46%

台灣外溢保單市場在2025年寫下歷史新頁。根據金管會統計，今年前三季外溢保單新契約保費收入達278.77億元，較去年同期...

保單新戰場2／實物給付商品 發展限制大

同樣因提供醫療、長照保障的實物給付型保單今年在市場上因未來可能結合「養生村」的規劃掀起熱潮，但銷量與保費規模卻呈現大幅背...

保單新戰場3／打造健康生態圈 陪伴保戶

當保險不再只是一紙契約，而是走向事前預防、促進保戶健康的夥伴，壽險業正透過建構「健康生態圈」重新定義與保戶的關係。

匯市最前線／台幣31.5元附近盤整

新台幣匯價上周五（26日）以31.455元收盤，小升2.5分或0.08%，連四升；單周升值7.1分或0.23％，周線翻紅...

台新人壽合併新壽 公司將更名為「新光人壽」

台新新光金控7月24日合併後，旗下子公司陸續整併，其中，台新人壽與新光人壽將於2026年1月1日正式完成合併程序，為第二...

台幣年底拚守穩31.5元

下周將進入金馬年，新台幣匯價能否在「蛇尾」守穩31.5元關卡，成為匯市與金融市場關注焦點。市場普遍認為，中央銀行「不樂見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。