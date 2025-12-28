台新人壽合併新壽 公司將更名為「新光人壽」

台新新光金控（2887）7月24日合併後，旗下子公司陸續整併，其中，台新人壽與新光人壽將於2026年1月1日正式完成合併程序，為第二家完成合併的子公司。

台新人壽為存續公司，並從合併基準日起更名為「新光人壽」。合併後總資產將近4兆元，為國內第四大壽險。

合併後的新光人壽將於2026年1月2日舉辦「新新共好 開創新局」合併茶會，經營階層未來如何發揮整合綜效，以及未來資本強化等議題，將成為外界關注焦點。

台新人壽、新光人壽合併案

台新人壽與新光人壽將於2026年1月1日正式完成合併，以台新人壽為存續公司，新光人壽為消滅公司，存續公司台新人壽並將於合併基準日起更名為「新光人壽」。

截至9月底止，台新人壽資產為3,580億元，在壽險業排名第16名，新壽資產為3兆6,069億元，排占則達國內第四大，合計二家後為3兆9,619億元，將近4兆元，排名維持第四大。

台新人壽日前也公布董事及高階主管新布局，新任董事名單包括魏寶生、洪士琪、林維俊、吳昕豪、洪士鈞、吳邦聲、蔡康、劉積瑄、吳昕達，獨立董事名單包括齊萊平、STEVE K. CHEN、何弘能、簡敏秋。任期至2027年6月30日止。

據了解，未來合併後的新公司，將由魏寶生出任人壽董事長、洪士琪出任副董事長，不過，因台新人壽尚未召開董事會，將待董事會推選後對外公布。至於總經理則已宣布由新壽總經理黃敏義出任。

而雙方合併後將如何發揮整合綜效，擴大業務規模與市場占有率，在資產配置與獲利結構上如何均衡布局，同時在接軌IFRS 17、TW-ICS之後，是否有資本強化及增資發債等規劃，也將成為未來經營層的一大挑戰。