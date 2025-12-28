台新人壽合併新壽 公司將更名為「新光人壽」

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新新光金控7月24日合併後，旗下子公司陸續整併，其中，台新人壽與新光人壽將於2026年1月1日正式完成合併程序，為第二家完成合併的子公司。 聯合報系資料照
台新新光金控7月24日合併後，旗下子公司陸續整併，其中，台新人壽與新光人壽將於2026年1月1日正式完成合併程序，為第二家完成合併的子公司。 聯合報系資料照

台新新光金控（2887）7月24日合併後，旗下子公司陸續整併，其中，台新人壽與新光人壽將於2026年1月1日正式完成合併程序，為第二家完成合併的子公司。

⭐2025總回顧

台新人壽為存續公司，並從合併基準日起更名為「新光人壽」。合併後總資產將近4兆元，為國內第四大壽險。

合併後的新光人壽將於2026年1月2日舉辦「新新共好 開創新局」合併茶會，經營階層未來如何發揮整合綜效，以及未來資本強化等議題，將成為外界關注焦點。

台新人壽、新光人壽合併案
台新人壽、新光人壽合併案

台新人壽與新光人壽將於2026年1月1日正式完成合併，以台新人壽為存續公司，新光人壽為消滅公司，存續公司台新人壽並將於合併基準日起更名為「新光人壽」。

截至9月底止，台新人壽資產為3,580億元，在壽險業排名第16名，新壽資產為3兆6,069億元，排占則達國內第四大，合計二家後為3兆9,619億元，將近4兆元，排名維持第四大。

台新人壽日前也公布董事及高階主管新布局，新任董事名單包括魏寶生、洪士琪、林維俊、吳昕豪、洪士鈞、吳邦聲、蔡康、劉積瑄、吳昕達，獨立董事名單包括齊萊平、STEVE K. CHEN、何弘能、簡敏秋。任期至2027年6月30日止。

據了解，未來合併後的新公司，將由魏寶生出任人壽董事長、洪士琪出任副董事長，不過，因台新人壽尚未召開董事會，將待董事會推選後對外公布。至於總經理則已宣布由新壽總經理黃敏義出任。

而雙方合併後將如何發揮整合綜效，擴大業務規模與市場占有率，在資產配置與獲利結構上如何均衡布局，同時在接軌IFRS 17、TW-ICS之後，是否有資本強化及增資發債等規劃，也將成為未來經營層的一大挑戰。

資產配置 總經 台新新光金控

延伸閱讀

主動式ETF夯！台新00987A、群益00992A 加入戰局 12月30日掛牌上市

新光人壽落實普惠金融支持公共建設 獲金管會保險競賽四項大獎

台新新光金子公司高層新布局！黃敏義明年元旦起任台新人壽總座

鎖定冬季旅遊旺季 凱基人壽網投旅平險 一小時完成投保

相關新聞

保單新戰場1／外溢保單新契約收入大增 前三季成長46%

台灣外溢保單市場在2025年寫下歷史新頁。根據金管會統計，今年前三季外溢保單新契約保費收入達278.77億元，較去年同期...

保單新戰場2／實物給付商品 發展限制大

同樣因提供醫療、長照保障的實物給付型保單今年在市場上因未來可能結合「養生村」的規劃掀起熱潮，但銷量與保費規模卻呈現大幅背...

保單新戰場3／打造健康生態圈 陪伴保戶

當保險不再只是一紙契約，而是走向事前預防、促進保戶健康的夥伴，壽險業正透過建構「健康生態圈」重新定義與保戶的關係。

匯市最前線／台幣31.5元附近盤整

新台幣匯價上周五（26日）以31.455元收盤，小升2.5分或0.08%，連四升；單周升值7.1分或0.23％，周線翻紅...

台新人壽合併新壽 公司將更名為「新光人壽」

台新新光金控7月24日合併後，旗下子公司陸續整併，其中，台新人壽與新光人壽將於2026年1月1日正式完成合併程序，為第二...

台幣年底拚守穩31.5元

下周將進入金馬年，新台幣匯價能否在「蛇尾」守穩31.5元關卡，成為匯市與金融市場關注焦點。市場普遍認為，中央銀行「不樂見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。