保單新戰場3／打造健康生態圈 陪伴保戶

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

當保險不再只是一紙契約，而是走向事前預防、促進保戶健康的夥伴，壽險業正透過建構「健康生態圈」重新定義與保戶的關係。

國泰人壽「FitBack健康吧」App累積近170萬用戶，今年新增43萬人、年成長暴增二倍；南山人壽「健康守護圈」服務使用次數截至9月底突破50萬次，結盟超過50家廠商提供約150項加值服務，顯示這是一場走向「高頻陪伴」保戶的產業革命。

國泰人壽表示，目前觀察該App最多人使用的功能是上傳步數，主因為保戶可透過每日步數、心率、睡眠紀錄等任務，累積任務值升等會員，進而獲得保費折減及小樹點回饋。

除此之外，去年底上線的正念冥想任務，累計使用人次已突破100萬；另與工研院合作推出的認知檢測，使用人次亦超過80萬，兩項皆為平台上使用率相對較高的健康服務項目。

南山人壽以健康守護圈打造跨域整合平台，其中又以醫聯網線上醫療諮詢使用次數較多、較受歡迎；其次，近年來因失智症日益受到重視，像是「樂齡智造」透過簡單的線上遊戲，讓家中長輩常常動動腦，拒絕失智症提早來敲門，也很受到保戶喜愛。

對於明年布局，國泰人壽將全面擴大外溢機制，目標將外溢保戶由現有的80萬提升至200萬人，另針對App設定目標是未來五年內App用戶可望突破300萬人。

