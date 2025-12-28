保單新戰場2／實物給付商品 發展限制大

同樣因提供醫療、長照保障的實物給付型保單今年在市場上因未來可能結合「養生村」的規劃掀起熱潮，但銷量與保費規模卻呈現大幅背離。金管會統計顯示，截至今年第3季，實物給付保單新契約件數達34.35萬件、年增81%，但新契約保費卻僅7.27億元、較去年同期大減49%，呈現「件數暴增、保費腰斬」的鮮明反差。

金管會統計，今年截至第3季底，市場上七家保險公司、共52張實物給付商品，其中有39張保單是提供醫療服務相關給付，從新契約件數來看，雖然保戶對於取得醫療與照護服務的需求上升，但平均保費下降，反映商品仍在探索期，尚未形成規模型保費收入。

國泰人壽指出，實物給付保單在現今長壽社會有其重要性，當有需求時能提供立即的實質保障，因此國壽多數長照保單設計含有實物給付項目，與長照服務機構合作；富邦人壽則從旅遊醫療服務切入市場，去年推出海外醫療專機運送附約，因疫情後旅遊需求復甦，海外醫療風險增加，保戶對「即時返台治療」的需求明顯成長，因此以套裝方式結合旅平險、海外醫療附約，以低保費提供高額保障，吸引一周內短天期、亞洲地區旅遊族群（占比八成）購買。

然而，實物給付保單發展上仍有限制，國泰人壽分析，受限於服務供應端的量能，若為具備足夠的胃納量，較難讓保戶選擇實物給付保單，也是這類商品的限制因素。富邦人壽則觀察到，保戶對保障+服務的商品需求增加，需持續洽談長照、養老機構與跨境醫療資源，擴大實物給付保單的服務深度。