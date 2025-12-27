貴金屬瘋漲 專家：黃金價值儲存角色穩固

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

今年以來黃金價格漲逾70％，觸碰到每英兩4,531美元歷史新高，專家表示，黃金作為價值儲存角色穩固，除各國央行買盤增加、地緣政治風險外，日銀升息後貨幣政策動向未明，導致部分資金流向黃金，以及全球貨幣愈印愈多、全球貨幣購買力下降，都是資金湧向黃金主因，預期金價支撐因素短期不變。

⭐2025總回顧

富邦金首席經濟學家羅瑋表示，近日俄烏、美國與委內瑞拉關係緊張，出現避險疑慮；其次，日銀升息後貨幣政策動向不明，市場出現觀望；其三，年底交易量縮，部分資金流向購買黃金，都是支撐金價主因。後續需觀察聯準會主席人選對貨幣政策的影響，以及歐洲財政預算案過關情形。

國泰世華銀首席經濟學家林啟超分析，推升金價的第一個關鍵在於各國央行持續進場。自2022年3、4月起，各國央行即成黃金市場重要買家，雖然今年央行購金量較去年減少約12%至13%，但金價大漲，各國央行實際投入金額年增逾二成，主因全球面臨貨幣購買力下降的結構性問題。

林啟超指出，隨全球貨幣政策朝向降息路徑前進，銀行存款與債券利率走低，黃金這類「不生息資產」相對吸引力提升。此外，因全球地緣政治不確定性仍未消散，當市場對未來局勢缺乏明確方向時，往往會配置部分資產至黃金等避險標的。

