貴金屬瘋漲 明年還有看頭 臺銀「黃金王子」最看好白金

國際金價驚驚漲，近期黃金每英兩站上4,500美元關卡，再創歷史新高。展望2026年，市場對黃金與貴金屬後市仍偏多看待。有「黃金王子」之稱的臺灣銀行貴金屬部經理楊天立昨（26）日指出，2026年基本金屬有望接棒上漲，四大貴金屬最看好白金，其次為白銀，第三為黃金，最後是鈀金。

楊天立昨日出席北威論壇時表示，雖然今年金價漲幅驚人，但在全球政經不確定性升溫下，黃金已被視為「買保險」的核心資產，只要市場願意支付更高保險費，金價仍有續創新高空間，市場預測明年高點上看每英兩4,900至5,200美元。

2026年貴金屬市場展望

楊天立分析，推動金價長期走高最大力量來自官方部門，各國央行近年持續增持黃金，黃金占外匯存底比重已由十年前不足10%，拉升至約20%，不少國家更以歐洲央行25%的水準作為目標，顯示後續仍有成長空間。此外，中國大陸官方公布的黃金儲備約2,500公噸，但市場普遍認為實際規模可能達6,000至8,000公噸，除避險需求，也反映貨幣競爭與戰略布局。

在貴金屬整體展望方面，楊天立指出，展望2026年基本金屬有望接棒上漲，四大貴金屬表現預期以白金最亮眼，其次為白銀，第三為黃金；由於黃金具備類貨幣特性，穩定度最高，漲幅相對溫和但長線支撐最強。最後是鈀金，其與車市結構關聯高、結構性需求下降。

影響金價的因素，楊天立認為，利率與美元走勢同樣是關鍵因素。明年主要經濟體利率政策分歧可望收斂，美國利率走低將有利金價。從1970年至今的長期趨勢觀察，美國利率整體呈下行趨勢，即便短期波動，仍有助支撐金價表現；且降息對短天期債券殖利率影響較大、長債相對平穩，這樣的利率結構亦偏多黃金。

楊天立強調，全球資產配置已逐漸由「股6債4」轉向納入黃金的「股6債3金1」，即便資金只小幅移入貴金屬市場，對金價影響也相當顯著。在不確定性高漲環境下，黃金作為避險與防禦資產地位，短期內仍難以撼動。

北威國際集團董事總經理劉憶如指出，今年美元避險地位被黃金取代不少。明年美元避險地位續受挑戰，主要因素有四：一、美元需求面支撐如經濟與利差優勢弱化，二、供給面由縮表轉為平緩；三、全球利率與景氣分歧收斂，美元相對優勢下降；四、美國財政結構性風險，比如財政赤字與利息支出、外儲美元占比下滑、黃金上行等加大美元波動、降低吸引力。