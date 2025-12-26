壽險匯率會計制度 金管會點明必須調整的三大理由

金管會今（26）日再發出聲明回應外界對於壽險匯率會計調整的質疑。金管會表示，為壽險業財務報表公允表達其長期經營特性，依據國際會計準則第1號（IAS 1）等規定，已於23日發布將修正「保險業財務報告編製準則」兌換損益規定，金管會並已在26日正式對外進行預告程序30日，受理各界意見表達。

金管會也指出，實施壽險業匯率會計調整方案有三大理由，包括：

(一) 我國壽險業資金結構主要來自保戶繳納長年期新台幣保單，而資產端則因國內長天期固定收益市場規模不足且殖利率偏低，無法提供足量且存續期間匹配的投資標的，長期以來大量配置海外外幣債務工具，以期符合資產負債期間匹配與穩定收益，此係因特殊先天環境，導致幣別錯配的資產負債結構。

(二) 現行制度依國際會計準則第21號（IAS 21）即期匯率評價，要求當期兌換差額全數認列損益，此作法在近年新台幣升貶劇烈、壽險業外幣投資規模擴張的環境下，已長年導致短期未實現匯兌損益波動高於長期經濟實質，並使業者為平抑財報短期波動而進行過度避險，然而衍生性金融商品避險成本昂貴，卻未達成實質長期匯率風險移轉，且長期影響壽險業財務體質與財務報表解讀合理性與正確性。

(三) 金管會依據國際會計準則第1號（IAS 1）第19段「為允當表達經濟實質可偏離特定準則」機制，在符合既有會計公報內研擬壽險業匯率認列方式，目的在於減少不符壽險經營特性的財務報表短期評價雜訊、強化會計資訊品質，使報表更公允反映壽險業長期經營實質，並引導壽險業健全發展。

金管會也明確對外強調，將研訂嚴謹配套措施。對於外界質疑同樣面臨匯率變動挑戰，壽險業卻獨有政策調整，其他金融業或一般產業可否比照問題，金管會則回應說明，壽險業財務報導與資金運用係以長期保單履約、資產負債期間匹配與長期持有金融資產為核心，匯率波動對其財報影響多屬未實現評價，且多無短期匯回可能性，與其他金融業或一般產業的營運結構本質有所不同，基於各業別資產負債表結構與風險不具同質性，因此以公允表達基本前提下，並無一體適用基礎。

而外界要求必須訂定完整配套，以解決結構匯率風險部分，金管會也說明，已就後續配套措施方向審慎研究，將著眼於如何實質解決壽險業長期匯率風險，並實質強化壽險業體質。相關完整措施將於財報編製準則正式實施前定案。

金管會對於匯率會計制度，也強調四大監理目標，包括「財務報告允當表達」、「產業永續經營發展」、「避險策略符合長期營運特性與實質規避風險」及「實質強化資本韌性」等面向，確保壽險業匯率波動影響合理揭露及維持適當避險水準，並要求業者應強化財務體質及提升資本韌性，以協助壽險業能有效管理長期匯兌風險，並在未來金融市場及外在環境波動中，仍持續保持穩健與永續經營能力。

而對於外界所關注的該案的討論過程，金管會也回應表示，本案討論過程，已充分尊重與依循國際會計準則，並廣納各方所提建設性的意見，期間立法院財政委員會於114年11月12日通過臨時提案，要求金管會應在符合會計準則下，研議可行方案於半年內送交財政委員會。

為整合會計專業意見，11月26日由會計研究發展基金會、壽險公會及中華民國會計師公會全國聯合會舉辦研討會，獲致調整方向符合現行國際會計準則共識，會計研究發展基金會並於12月8日開會討論並提具具體意見與處理方式，於12月9日回函金管會相關決議。

之後，立法院財政委員會於114年12月18日召開公聽會，金管會亦於12月19日邀集各界舉辦法規研商會議，金管會就各界建議，均審慎研議納入參考，研議可行性報告已依時限內於12月23日函送立法院財政委員會，金管會於26日始對外預告法規修正。因此金管會也強調，本案處理過程及內容，均充分尊重立法院財政委員會臨時提案決議及會計專業機構與專家意見，且符合國際會計準則精神。