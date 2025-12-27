國銀海外曝險 美連41季最高

中央銀行昨（26）日公布最新統計，至2025年9月底，本國銀行依直接交易對手基礎計算的外國債權餘額達6,708億美元，較6月底成長3.48%。國銀海外曝險美國已經連41季居冠 ，同時，美中差距創新高，而國銀盧森堡、日本債權齊刷新高紀錄。央行指出，外國債權增加主因為對非銀行的私人部門債權擴增，顯示國銀海外布局持續擴大。

從國別來看，美國仍是本國銀行最大曝險國家，且已連續第41季蟬聯首位。9月底國銀對美國債權餘額達1,989億美元，再度創下歷史新高。央行金檢處副處長謝人俊表示，台灣對美國曝險金額已連續41季超越中國大陸，自2023年6月起更連續11季拉開逾千億美元差距。今年第3季美中曝險差距擴大至1,493億美元，同樣改寫新高紀錄。

謝人俊分析，第3季國銀對美國曝險季增約40億美元，其中自有資產增加14億美元，主要來自投資證券化商品、授信及存拆放款；信託資產如基金則增加26億美元。相較之下，對中國大陸曝險金額維持在約500億美元水準，變動不大，主要反映中國經濟前景仍待觀察，加上金管會對本國銀行設有對陸曝險上限，銀行操作相對保守。

除美國外，國銀對盧森堡的曝險也引發關注，已連續三季創下新高，本季增加25億美元，主因為銀行加碼投資於當地註冊的基金等信託資產。至於日本，第3季對日曝險首度突破400億美元大關，達412億美元，單季增加39億美元。 謝人俊分析，主要因銀行在第3季吸收較多美元後，透過換匯交易將資金轉為日圓並存放於日本央行，屬於常見的資金調度與流動性管理操作。

從曝險對象結構觀察，9月底本國銀行外國債權以非銀行的私人部門占比最高，達57.59%，其次為銀行27.47%，公共部門占13.7%。曝險前十大國家（地區）依序為美國、盧森堡、中國大陸、澳洲、日本、香港、英國、新加坡、法國及越南，合計4,960億美元，占整體外國債權餘額近74%。