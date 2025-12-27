行庫房貸集中度升至41% 業者關注逾放情形

9月新青安打開水龍頭後，八大公股行庫不動產貸款集中度在10月即大增0.46個百分點，到11月底兩個月增加0.65個百分點至41.15%，創一年以來最高，不動產貸款餘額增加830億元；同期其他31家本國銀行則減少0.21個百分點。一年來八大行庫不動產貸款大增4,000億元。

根據央行提供立委資料，去年11月起八大行庫不動產貸款佔總放款比率（不動產貸款集中度）為40.37%，一年來始終居高不下，僅在今年9月間下降0.41個百分點為少數下降月份，但在同月起金管會將新青安排除於銀行法72-2條後，10月即大增0.46個百分點，到11月底續增至41.15%，為一年來首度突破41%大關。遠高於全體國銀平均36.7%。

至於其他31家民營銀行集中度一年來則從37%降至34.88%，顯示公股銀配合政策承作新青安，推升不動產集中度，央行總裁楊金龍也坦言處理新青安「代價很大」。截至11月底八大行庫不動產貸款餘額達7.47兆元，一年來大增了4,000億元。其中新青安居功厥偉。

新青安補貼到明年7月底，行政院將調整，公股銀亦多認為屆時不應再繼續補貼。尤其配合政策的結果，儼然淪為夾心餅乾，面臨立委及社會關切房價的壓力，另一方面，大力承做低利新青安使獲利面臨壓力，甚至在資金緊張時須向郵匯局吸收轉存款，但付出利息相當於新青安1.775%利率，加上人事等作業成本，形同賠錢做，至於利差較好的土建融則多早已不承作新案，有公股銀主管表示未來應回補一些土建融案子。

此外，隨新青安寬限期陸續將至，公股銀也密切關注逾放情形，公股銀高層認為，新青安終究有一批人是買房買得很勉強，當寬限期屆滿後還款考驗開始。目前房貸逾放已有上升趨勢。

展望2026年房市，土銀指出，在政策端未有大幅鬆綁下，買賣雙方預期將維持較保守態度，房市處於盤整階段，將呈現價緩修量縮格局。一銀亦認為，房市交易量減降態勢不變，預期明年房市呈「量價微幅修正」格局。