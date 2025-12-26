快訊

年底大禮包！財神下凡 大樂透頭獎1億1注獨得獎落這縣市

體感-20℃快凍僵！ 南韓「冷凍庫級寒流」來襲 冰淇淋擺路邊也融不了

建商憂農曆年前一波倒閉潮 盼央行取消第二戶貸款成數

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中建經協會榮譽理事長楊志鵬擔憂，農曆年前恐出現一波中小型建商倒閉潮。記者宋健生／攝影
台中建經協會榮譽理事長楊志鵬擔憂，農曆年前恐出現一波中小型建商倒閉潮。記者宋健生／攝影

在房市交易量急凍、資金鏈高度緊繃之際，房地產業界再次對第七波信用管制發出強烈反彈聲浪，台中市建築經營協會榮譽理事長楊志鵬再度上書央行總裁楊金龍，建議應立即撤除第七波信用管制中對第二戶、第三戶限制，他直言「現行政策若不即時修正，恐在農曆年前出現一波中小型建商倒閉潮」。

⭐2025總回顧

楊志鵬指出，若將政策因素納入修正後觀察，民間實際量體早已足夠，問題不在需求，而在政策錯置。目前銀行體系可動用的不動產放款額度僅剩約2.5%，換算金額約2兆元，資金幾近枯竭，反而形成系統性負向衝擊。他痛批：「錯誤的政策，比貪污還可怕，因為它會讓整個市場一起窒息。」

楊志鵬進一步指出：「新青安在新制前規模高達9,900億元，卻未被剔除在《銀行法》72-2條之外，另外應立即撤除第七波信用管制中對第二戶、第三戶限制，新制回歸銀行自主審核機制，採取『3C5P』授信原則，讓風險回到專業判斷，而非一刀切。」

他強調，第二戶、第三戶以上的成數限制應全面解除，銀行本就已具備風險控管能力；換屋族也已有18個月期限可銜接核貸，並非市場亂象來源。

在供給端方面，楊志鵬不諱言，建商壓力已逼近臨界點，建議將建商餘屋貸款成數提高至五成，否則資金斷鏈將快速擴散。楊志鵬表示，外界常引用的逾放比，多以3至6個月為計算基準，本身就是落後指標，其實，逾期「隔月」就該高度警戒，而目前相關數據已明顯上升。

「現在不是會不會出事，而是已經有人撐不住了。」楊志鵬示警，若政策持續僵化、不給市場修正空間，建商倒閉不會是個案，而是連鎖反應，首當其衝的，將是就業、金融穩定與地方經濟。

建商 楊金龍 房地產 央行

延伸閱讀

隔壁建案施工釀房屋傾斜！補教業者怒告建商 法官判賠199萬

2026年房市三大觀察點 信義代銷：央行信用管制政策態度最關鍵

智慧經營／愛山林建設暨甲山林機構董事長祝文宇 現金為王 等買便宜土地

到馬六甲蓋飯店、熊本建「台積宅」，台灣建商怎打國際盃度房市寒冬

相關新聞

金價飆漲屢創新高 專家：明年有機會突破5000美元

國際金價驚驚漲，近日黃金每盎司飆破4500美元大關，再創歷史新高。展望2026年，有黃金王子之稱的台灣銀行貴金屬部經理楊...

永豐金出售京城銀國際租賃 估處分利益3.59億元新台幣

永豐金控（2890）26日代子公司京城銀行公告，董事會已決議出售旗下子公司京城銀國際租賃股份有限公司100%股權，交易金...

建商憂農曆年前一波倒閉潮 盼央行取消第二戶貸款成數

在房市交易量急凍、資金鏈高度緊繃之際，房地產業界再次對第七波信用管制發出強烈反彈聲浪，台中市建築經營協會榮譽理事長楊志鵬...

日圓還會再跌嗎？ 專家指短線價位在「這區間」

日本銀行政策利率升至0.75%，創下30年新高，但日圓卻未因此止貶，26日一度來到1美元兌156.4日圓，外媒甚至指出日...

金價突破歷史新高 專家解析「數位黃金」比特幣後市

金價突破歷史新高，被稱為「數位黃金」的比特幣有望受惠嗎？台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻表示，這波貴金...

金價再創歷史新高 三關鍵動能看後續走勢

今年以來黃金價格已上漲超過70％，觸碰到每盎司4,531美元歷史新高，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，推升金價的三大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。