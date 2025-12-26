建商憂農曆年前一波倒閉潮 盼央行取消第二戶貸款成數

在房市交易量急凍、資金鏈高度緊繃之際，房地產業界再次對第七波信用管制發出強烈反彈聲浪，台中市建築經營協會榮譽理事長楊志鵬再度上書央行總裁楊金龍，建議應立即撤除第七波信用管制中對第二戶、第三戶限制，他直言「現行政策若不即時修正，恐在農曆年前出現一波中小型建商倒閉潮」。

楊志鵬指出，若將政策因素納入修正後觀察，民間實際量體早已足夠，問題不在需求，而在政策錯置。目前銀行體系可動用的不動產放款額度僅剩約2.5%，換算金額約2兆元，資金幾近枯竭，反而形成系統性負向衝擊。他痛批：「錯誤的政策，比貪污還可怕，因為它會讓整個市場一起窒息。」

楊志鵬進一步指出：「新青安在新制前規模高達9,900億元，卻未被剔除在《銀行法》72-2條之外，另外應立即撤除第七波信用管制中對第二戶、第三戶限制，新制回歸銀行自主審核機制，採取『3C5P』授信原則，讓風險回到專業判斷，而非一刀切。」

他強調，第二戶、第三戶以上的成數限制應全面解除，銀行本就已具備風險控管能力；換屋族也已有18個月期限可銜接核貸，並非市場亂象來源。

在供給端方面，楊志鵬不諱言，建商壓力已逼近臨界點，建議將建商餘屋貸款成數提高至五成，否則資金斷鏈將快速擴散。楊志鵬表示，外界常引用的逾放比，多以3至6個月為計算基準，本身就是落後指標，其實，逾期「隔月」就該高度警戒，而目前相關數據已明顯上升。

「現在不是會不會出事，而是已經有人撐不住了。」楊志鵬示警，若政策持續僵化、不給市場修正空間，建商倒閉不會是個案，而是連鎖反應，首當其衝的，將是就業、金融穩定與地方經濟。