日圓還會再跌嗎？ 專家指短線價位在「這區間」

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
26日一度來到1美元兌156.4日圓。路透
日本銀行政策利率升至0.75%，創下30年新高，但日圓卻未因此止貶，26日一度來到1美元兌156.4日圓，外媒甚至指出日圓明年底恐跌至165大關。專家分析，日圓轉弱的核心原因是日銀升息路徑高度不確定，加上日本財政壓力疑雲所致，不過日圓貶至165的可能性不高，因有日銀升息和政府干預，日圓短線仍維持窄幅區間震盪。

⭐2025總回顧

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超指出，導致日圓脫離經濟面影響，反向走貶的主因有二，一是日銀對未來利率政策的指引不明確，日銀總裁植田和男雖曾提及中性利率可能落在1%至2.5%區間，市場無法判斷最終利率水準與升息幅度，對長期投資人而言風險難以評估。

以日本最大壽險公司日本生命為例，其國內債券布局占總資產比重自2023年約39%下降至今年9月剩下約36.7%，海外資產配置則持續從25.9%提高到27.8%。林啟超指出，日本壽險業向來習慣在升息循環尾聲才進場布局長債，若未來升息幅度超出預期，提前布局恐將承受不小損失。

其次，財政因素亦為日圓帶來額外壓力。林啟超表示，高市政府欲擴大財政支出、提高年度預算規模，市場關注新增資金從何而來，並推估未來日本公債發行量可能進一步增加。然而，過去兩年日銀已逐步縮減購債規模，包含日本壽險業等兩大日債持有者皆減少持有日債，市場開始擔憂新發公債的買盤是否足以消化，進而引發國內資金轉向，出現「拋日圓、買美債」的情形，導致日圓短期承壓。

由於日圓升值受壓抑，林啟超認為也會影響亞幣走勢，如新台幣和韓元都未反映美國聯準會降息、縮窄利差所帶來的升值趨勢，顯示金融面資金流動對匯率影響加深。

台新銀行分析指出，近期日本十年期公債殖利率突破2％，創下1999年以來新高，日本2026年度預算案將成為後續債市的關鍵變數，市場普遍預期日圓短期內偏弱，但日本政府已意識到日圓疲弱對政經穩定的潛在衝擊，需密切關注其對匯率的干預程度。

台北富邦銀行表示，26日期貨顯示，日銀明年升息2碼機率為82％，下次最快升息時機是明年6月，由於過度貶值將使日本進口成本上升、加劇通膨壓力，甚至可能逼迫日銀提前升息，160是警戒線，短期內在日銀維持緩慢升息、政府干預風險的雙重約束下，仍以154.5至156.7區間震盪為主。

