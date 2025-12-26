金管會修正保險業財報準則 放寬壽險業匯率差額認列
金管會26日預告修正《保險業財務報告編製準則》第12條、第39條及第29條格式8-9草案，因應壽險業長期經營特性與資產負債結構差異，以避免財報無法公允表達。
金管會說明，我國壽險業因國內債券市場規模有限，須大量配置外幣資產以對應新台幣保險負債，若完全依國際會計準則第21號「匯率變動之影響」認列兌換差額，易導致業者為財務報導目的而過度避險，無法忠實反映長期經營的經濟實質。
因此，本次金管會修正參照國際會計準則第1號「財務報表之表達」相關規定，明定在極罕見情況下，若壽險業判斷遵循第21號公報將造成財報誤導，得依第1號公報規定偏離準則，並須充分揭露相關資訊。
修正重點包括，針對壽險業直接持有之金融資產分類為按攤銷後成本衡量之債務工具（即AC債券），明確規範其匯率兌換差額的認列、表達與揭露方式，並同步調整財報附表格式；另配合條文修正，明定新制施行日期。
