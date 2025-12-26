金價突破歷史新高 專家解析「數位黃金」比特幣後市

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
比特幣示意圖。圖／AI生成

金價突破歷史新高，被稱為「數位黃金」的比特幣有望受惠嗎？台灣加密貨幣交易所HOYA BIT創辦人彭云嫻表示，這波貴金屬的狂飆，除了傳統地緣政治緊張局勢的推升，更多是各國央行在去美元化大背景下，將「實物資產」視為核心儲備的具體表現。

針對市場常將比特幣與黃金掛鉤的現象，彭云嫻分析，雖然比特幣被譽為「數位黃金」，但在今年觀察到兩者的走勢已顯著脫鉤。這波金價漲勢過程中，比特幣並未跟漲，而是展現出更具獨立性的資產特性，主因為比特幣的市場結構已發生根本性改變：隨著現貨ETF的深度普及與多國將其納入戰略儲備，比特幣已經從過去的高風險「投機」標的，正式轉型為機構資產配置中的「投資」標竿，讓比特幣在面對宏觀波動時，不再像以往劇烈動盪。

彭云嫻進一步指出，目前比特幣的價格底板已由大量法人資金與長期持有者（Long-term Holders）所構築，這種「波動性鈍化」的趨勢，正是資產邁向成熟的成人禮。當傳統貴金屬如金、銀紛紛衝上歷史高點，實際上是在為具備「稀缺性」的數位資產開路。她強調，目前的市場環境下，投資人應更理性看待資產的價值轉移，而非追求短期暴利。面對金銀幣齊漲的局勢，建議保持審慎，不應被短線的情緒波動（FOMO）左右。

從資產配置的長線視角來看，比特幣作為數位時代的防禦性資產，其價值基礎趨穩，適合投資人以更穩健的心態進行比例配置，作為對沖傳統金融風險的長期工具。

比特幣 金價 加密貨幣 地緣政治 ETF

