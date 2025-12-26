金價再創歷史新高 三關鍵動能看後續走勢

今年以來黃金價格已上漲超過70％，觸碰到每盎司4,531美元歷史新高，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，推升金價的三大關鍵動能包括各國央行持續購買黃金對抗貨幣購買力下滑、全球貨幣寬鬆預期升溫，以及地緣政治不確定性延續避險需求，從長期趨勢觀察，金價上漲反映全球貨幣購買力下降的結構性問題，黃金作為價值儲存工具的角色依然穩固。

林啟超指出，自2022年3、4月起，各國央行即成為黃金市場的重要買家，雖然今年央行購金量較去年減少約12%至13%，但在金價大漲的背景下，各國央行實際投入金額仍年增逾2成，顯示央行對黃金的配置需求並未減弱，主因在於全球普遍面臨貨幣購買力下降的結構性問題。

以美國為例，聯準會資產負債表自金融海嘯前約8,000億美元，歷經多輪量化寬鬆與疫情刺激後，一度膨脹至9兆美元，即便目前啟動量化緊縮，規模仍高達6.7兆美元。林啟超說，幾乎沒有央行總裁敢將資產負債表縮回原本水準，否則恐引發金融市場劇烈波動，此時黃金成為對抗貨幣貶值的重要工具。

隨著全球貨幣政策朝向降息路徑前進，銀行存款與債券利率走低，黃金這類「不生息資產」的相對吸引力反而提升。此外，因全球地緣政治不確定性仍未消散，當市場對未來局勢缺乏明確方向時，資金往往會配置部分資產至黃金等避險標的。

從長期趨勢觀察，林啟超認為，黃金價格的上漲本質上反映「全球貨幣愈印愈多」的結果。以台灣銀樓價格為例，2000年每錢約新台幣1,100元，如今已漲破1.7萬元，25年間漲幅高達16倍，顯示在全球資金持續擴張下，黃金作為價值儲存工具的角色依然穩固。