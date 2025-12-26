國泰人壽2月10日提前給付15.3億滿期金、年金 共5.1萬件保單受惠

歲末年終將喜迎馬年，國泰人壽延續提前給付滿期金及年金的貼心服務，在春節連續假期前，提前發放針對保險契約於2月10日（二）～2月22日（日）期間可領之滿期金／生存保險金，並統一於2／10（二）將款項匯至保戶事先指定的銀行帳戶，省去額外申辦時間，計5.1萬件保單受惠，發放金額高達新台幣15.3億元。此外，國泰人壽亦提供春節期間保險費繳納彈性延期、房貸繳息寬限、旅行平安險投保及客服專線等多項服務，陪伴保戶安心迎新年。

因應春節連續假期，以金融機構轉帳或信用卡繳交國泰人壽保費的保戶，原2月19日（四）保險費請款時間將延至2月23日（一），保戶應於2月13日（五）下午3:30前，將足額保費存入扣款帳戶。為確保保戶權益，以超商、銀行／ATM自行繳費者，請於繳費期限前完成繳費；如2026年2月應繳件未繳費，國壽將於2026年3月10日（二）寄發催繳通知，請保戶多加留意繳費期限。

國壽於春節連續假期期間，同步啟動房貸客戶繳息寬限服務，凡應繳日在2月10日（二）～2月20日（五）之間，寬限日延期至3月2日（一），房貸客戶依規定寬限日期繳息，不計延滯息與違約金。客戶應留意預留年後繳納房貸的預算，並注意繳費期限，避免疏忽而須繳付延滯息與違約金；若既有房貸戶有資金運用需求，亦可提前親洽國泰人壽服務中心，或透過業務人員申辦增貸。

國泰人壽在連假期間持續提供多項網路投保服務，讓保戶輕鬆快速完成線上投保，眾多商品包含旅平險、健康險、傷害險、壽險及年金險等一應俱全，滿足保戶的多樣化保障需求。國壽推出保單借款優惠活動「超樹貸7」，保戶只要於即日起至2026年3月3日（二）前完成申辦，自給付日起至3月10日（二）期間，可享線上申辦2.25%，ATM／櫃台申辦2.5%優惠利率。國泰人壽App更提供快速保單借款服務，營業期間內申辦（春節連續假期前可申辦線上保單借款業務，春節連續假期內僅接受預約服務），無須出門免排隊，即可享當日借、當日撥款的即時便利服務。

民眾如打算於春節期間出國旅行，別忘了規劃旅平險！國泰人壽於桃園機場第一、二航廈及松山機場第一航廈，提供全年無休、優質的「旅行平安險+不便險」投保服務；國泰人壽桃園機場服務中心，亦於春節期間延長營業時間為清晨4時至晚間10時30分，隨時為旅客備妥最佳安心守護方案。保戶如在海外遇緊急事故或疾病時，可撥打國泰人壽24小時專線，國際冠碼+886-2-55595110按2，由海外急難救助中心提供即時救助服務。

讓「阿發」陪你過好年！國泰舉辦「馬上發發新春問答」活動，體驗功能抽好禮，第一波為2026年1月12日（一）至2月1日（日），民眾與阿發完成新春問答，並登入會員即可抽「馬上發發紅包袋」；第二波抽獎活動為2026年2月2日（一）至3月8日（日），民眾與阿發完成互動，並登入會員體驗流程，即可抽小樹點（生活）100點。此外，保戶可多加利用客服專線，市話撥打免付費專線0800-036-599，或透過手機撥02-4128010，享專人服務諮詢；保戶亦可持智慧型手機進入官網，或登入國泰人壽App，使用「網路電話」與真人客服聯繫，享優先接聽服務。

國泰人壽承接高中以下（含幼兒園）「學生團體保險」，保障期間至2026年7月31日（日）止。凡投保學生團體保險之學生（童），於寒假、春節連續假期仍享有相關保障。若有學生團體保險諮詢需求，可市話撥打國泰人壽免付費服務專線0800-036-599，或可至國泰人壽「學生團體保險專區」查詢：https://www.cathaylife.com.tw/cathaylife/student。