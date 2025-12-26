台股寫新高提振匯價 新台幣連4升創近2周高點

新台幣匯市今天交投清淡，但受惠於台股再創新高，外資也小幅回補台股，提振匯價緩步走揚，新台幣兌美元今天收盤收31.455元，升2.5分，連4天走揚，為近2周高點，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至11.21億美元。

耶誕假期多國股匯休市，今天部分外資還未歸隊，市場缺乏指引，交投清淡。新台幣兌美元今天以31.47元開盤後，台股創高加上出口商進場拋匯，盤中最高升抵31.418元。

外匯交易員指出，台股今天盤中、收盤指數同步創高，外資雖回補台股，但僅是小幅買超，主要靠內資撐盤，因此台股創高雖然有助於支撐新台幣匯價，動能仍有限。

新台幣今天同步收周線，由於亞幣展開反彈，引領新台幣甩開貶值陰霾，本周累計升值7.1分或0.23%，周線翻升。

外匯交易員指出，歐美聖誕假期持續，短線外資應不至於有大幅進出，不過出口商年底拋匯需求出籠，加上近期亞幣漲多跌少，可望帶動新台幣緩升，接下來則等待美國聯準會新主席人選出爐，屆時應會在金融市場掀起波瀾。

展望2026年上半年，台經院所長吳孟道認為，聯準會人事受矚，不過從大方向來看，聯準會將繼續降息，寬鬆格局使美元走弱，亞幣順勢反彈，在此背景下，可以預估新台幣會朝31元緩步前進，但資金面仍是主導匯率的重要因素，如果推力強勁，不排除有機會突破31元。