台股寫新高提振匯價 新台幣連4升創近2周高點

中央社／ 台北26日電
新台幣兌美元今天收盤收31.455元，升2.5分，連4天走揚。圖／聯合報系資料照片
新台幣兌美元今天收盤收31.455元，升2.5分，連4天走揚。圖／聯合報系資料照片

新台幣匯市今天交投清淡，但受惠於台股再創新高，外資也小幅回補台股，提振匯價緩步走揚，新台幣兌美元今天收盤收31.455元，升2.5分，連4天走揚，為近2周高點，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至11.21億美元。

⭐2025總回顧

耶誕假期多國股匯休市，今天部分外資還未歸隊，市場缺乏指引，交投清淡。新台幣兌美元今天以31.47元開盤後，台股創高加上出口商進場拋匯，盤中最高升抵31.418元。

外匯交易員指出，台股今天盤中、收盤指數同步創高，外資雖回補台股，但僅是小幅買超，主要靠內資撐盤，因此台股創高雖然有助於支撐新台幣匯價，動能仍有限。

新台幣今天同步收周線，由於亞幣展開反彈，引領新台幣甩開貶值陰霾，本周累計升值7.1分或0.23%，周線翻升。

外匯交易員指出，歐美聖誕假期持續，短線外資應不至於有大幅進出，不過出口商年底拋匯需求出籠，加上近期亞幣漲多跌少，可望帶動新台幣緩升，接下來則等待美國聯準會新主席人選出爐，屆時應會在金融市場掀起波瀾。

展望2026年上半年，台經院所長吳孟道認為，聯準會人事受矚，不過從大方向來看，聯準會將繼續降息，寬鬆格局使美元走弱，亞幣順勢反彈，在此背景下，可以預估新台幣會朝31元緩步前進，但資金面仍是主導匯率的重要因素，如果推力強勁，不排除有機會突破31元。

新台幣 外匯市場 台股

相關新聞

金價飆漲屢創新高 專家：明年有機會突破5000美元

國際金價驚驚漲，近日黃金每盎司飆破4500美元大關，再創歷史新高。展望2026年，有黃金王子之稱的台灣銀行貴金屬部經理楊...

永豐金出售京城銀國際租賃 估處分利益3.59億元新台幣

永豐金控（2890）26日代子公司京城銀行公告，董事會已決議出售旗下子公司京城銀國際租賃股份有限公司100%股權，交易金...

國泰人壽2月10日提前給付15.3億滿期金、年金 共5.1萬件保單受惠

歲末年終將喜迎馬年，國泰人壽延續提前給付滿期金及年金的貼心服務，在春節連續假期前，提前發放針對保險契約於2月10日（二）...

台股寫新高提振匯價 新台幣連4升創近2周高點

新台幣匯市今天交投清淡，但受惠於台股再創新高，外資也小幅回補台股，提振匯價緩步走揚，新台幣兌美元今天收盤收31.455元...

國銀國家風險統計…美國連41季蟬聯國銀最大曝險國 中國大陸跌至第3

中央銀行今天公布114年9月底國銀國家風險統計，美國連續41季蟬聯國銀最大曝險國，中國排名再次滑落至第3名，且國銀對美、...

國銀加碼對美國投資及放款 美中曝險差距連續10季突破千億美元

中央銀行今（26）日公布，今年9月底本國銀行國家風險統計，其中，我國國銀對美國曝險已連續41季超越中國大陸，美中曝險差距...

