國銀國家風險統計…美國連41季蟬聯國銀最大曝險國 中國大陸跌至第3

中央銀行今天公布114年9月底國銀國家風險統計，美國連續41季蟬聯國銀最大曝險國，中國排名再次滑落至第3名，且國銀對美、中曝險差距持續擴大，不只連10季突破千億美元，今年9月底差距1493億美元，再創新高。

央行統計，114年9月底國銀依直接交易對手基礎統計的外國債權餘額為6708億美元，較114年6月底增加3.48%，主要是對非銀行的私人部門債權增加所致。

觀察國銀曝險前10大國家（地區），依序為美國、盧森堡、中國大陸、澳大利亞、日本、香港、英國、新加坡、法國及越南，合計4960億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額的73.95%。

央行金檢處副處長謝人俊表示，和第2季底相比，國銀第3季對美曝險增加40.26億美元，升至1988.96億美元，主要是國銀投資美國證券化商品及授信，以及信託資產增加。

其中盧森堡超越中國，擠上第2名，謝人俊表示，盧森堡一直是全球主要證券信託基金、資產的註冊地，近期信託資產持續增加，使國銀對盧森堡曝險連3季創高。

國銀對日本曝險維持第5名，但金額首度突破400億美元、達411億美元，謝人俊指出，近期國銀吸收美元較多，透過換匯轉為日圓，作為未來交割用途，這是銀行常見資金調度做法。

媒體關注美國長期蟬聯國銀最大曝險國，對中曝險則有下滑跡象，謝人俊表示，觀察長期數據，中國多位於第2、3名，對中曝險金額維持在400億美元至500億美元之間，今年9月底金額為495.61億美元，較第2季小幅增加10.65億美元，趨勢持穩。

但謝人俊點出兩大因素，可能影響國銀對中曝險持平或下滑，一是中國經濟展望值得關注，二是金管會對於國銀對中曝險有限制。

觀察金管會公布的金融業對中曝險情況，數字持續下滑。金管會官員解釋，中國近年經濟成長趨緩，房地產風險增加，銀行業對中國授信也持審慎保守態度。