連41季美國躍居本國銀行債權曝險第一名國家 9月底對美債權再創新高

央行公布114年9月底本國銀行依直接交易對手基礎統計之外國債權餘額為6,708億美元，較114年6月底增加3.48%，主要係對非銀行之私人部門債權增加所致。美國連續第41季成為本國銀行主要債權曝險國家，9月底的對美債權餘額達1,989億美元，再創新高。

9月底本國銀行主要債權曝險的前五大國家分別為：美國、盧森堡、中國大陸、澳洲、日本等，其中美國已連續41季蟬聯首位，中國大陸與盧森堡的排名互有消長；而本國銀行主要債權前十大國家，合計占外國債權餘額的七成以上，顯示這些地區是台灣銀行業海外布局的重點區域。

9月底本國銀行外國債權曝險對象以非銀行之私人部門占57.59%為主，銀行占27.47%次之，公共部門則占13.7%。曝險前10大國家（地區）依序為美國、盧森堡、中國大陸、澳大利亞、日本、香港、英國、新加坡、法國及越南，合計 4,960億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額之73.95%。