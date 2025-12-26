快訊

搶不到記憶體！Google傳開除採購主管 微軟高層遭拒「憤而離席」

台美關稅有進度？經貿辦稱「已有大致共識」 待美方安排總結會議

聖誕前夕嗆「人死不夠多」…男遭調查局拘提 竟是傳產老闆、讀EMBA

連41季美國躍居本國銀行債權曝險第一名國家 9月底對美債權再創新高

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

央行公布114年9月底本國銀行依直接交易對手基礎統計之外國債權餘額為6,708億美元，較114年6月底增加3.48%，主要係對非銀行之私人部門債權增加所致。美國連續第41季成為本國銀行主要債權曝險國家，9月底的對美債權餘額達1,989億美元，再創新高。

⭐2025總回顧

9月底本國銀行主要債權曝險的前五大國家分別為：美國、盧森堡、中國大陸、澳洲、日本等，其中美國已連續41季蟬聯首位，中國大陸與盧森堡的排名互有消長；而本國銀行主要債權前十大國家，合計占外國債權餘額的七成以上，顯示這些地區是台灣銀行業海外布局的重點區域。

9月底本國銀行外國債權曝險對象以非銀行之私人部門占57.59%為主，銀行占27.47%次之，公共部門則占13.7%。曝險前10大國家（地區）依序為美國、盧森堡、中國大陸、澳大利亞、日本、香港、英國、新加坡、法國及越南，合計 4,960億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額之73.95%。

國銀

延伸閱讀

日本新版網路安全戰略授權「主動反擊」 陸外交部：嚴重關切

美國查緝委內瑞拉原油出口 下周汽柴油估漲4角

姜昆在美過聖誕節 揪人唱「我愛我的祖國」 網上炸鍋

向英國觀眾演說 吉米金莫諷暴政：川普作為像國王

相關新聞

LINE Pay Money 會員突破200萬戶 7-ELEVEN 正式支援餘額付款

LINEPAY（7722）旗下LINE Pay Money電子支付服務於今年12月3日正式啟動後，26日宣布會員數突破2...

突破券商傳統框架！美好證2025 YouTube 訂閱增七倍

臺灣證券業正迎來一場「數位內容」革命。美好證券（6021）宣布，「2025新媒體元年」戰略取得突破性進展：YouTube...

尚未領取普發1萬者注意！合庫 ATM 領現還有2支 iPhone 17等待送出

為響應財政部「全民+1 政府相挺」普發現金政策，合庫銀行推出「ATM防詐最輕鬆，抽中iPhone17不是夢」活動，讓民眾...

金價飆漲屢創新高 專家：明年有機會突破5000美元

國際金價驚驚漲，近日黃金每盎司飆破4500美元大關，再創歷史新高。展望2026年，有黃金王子之稱的台灣銀行貴金屬部經理楊...

國銀加碼對美國投資及放款 美中曝險差距連續10季突破千億美元

中央銀行今（26）日公布，今年9月底本國銀行國家風險統計，其中，我國國銀對美國曝險已連續41季超越中國大陸，美中曝險差距...

永豐金出售京城銀國際租賃 估處分利益3.59億元新台幣

永豐金控（2890）26日代子公司京城銀行公告，董事會已決議出售旗下子公司京城銀國際租賃股份有限公司100%股權，交易金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。