聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國銀加碼對美國投資及放款，美中曝險差距連續10季突破千億美元。圖／本報資料照片
中央銀行今（26）日公布，今年9月底本國銀行國家風險統計，其中，我國國銀對美國曝險已連續41季超越中國大陸，美中曝險差距從112年6月起、連續10季突破千億美元，9月底差距已來到1493億美元，亦再創新高紀錄。

央行統計顯示，該季度美國曝險金額增加的40億美元之中，有14億是自有資產增加，信託資產有26億美元，9月底，美國曝險金額為1989億美元；而國銀對大陸曝險9月則增加11億美元，由於第三季對盧森堡的投資增加27億美元，使中國在第三季倒退一名為第三名，中國的曝險水準近期一直維持在400億至500億之間的水準。

央行統計也顯示，由於對盧森堡的投資曝險增加，使該國的曝險從114年3月至9月，連續三季創新高，分別為461億美元、481億美元、508億美元。

日本則增加39億美元，並首度曝險超過400億美元，達412億美元（上季為373億美元）。對此，國銀指出，本季由於吸收美元多，在換匯日圓之後因而大增，而日圓換匯主要是交割用途並存放於央行。澳洲則增加19億美元，也與放款和投資公債有關。

央行統計，9月底本國銀行依直接交易對手基礎統計的外國債權餘額為6708億美元，較114年6月底增加3.48%，主要為對非銀行的私人部門債權增加所致。曝險對象以非銀行的私人部門占57.59%為主，銀行占27.47%次之，公共部門則占13.70%。

央行也統計，曝險前10大國家及地區，依序為美國、盧森堡、中國大陸、澳大利亞、日本、香港、英國、新加坡、法國及越南，合計4960億美元，占直接交易對手基礎外國債權餘額的73.95%。

此外，114年9月底本國銀行依保證人基礎統計的外國債權淨額為6532億美元，較114年6月底增加3.23%。其中，曝險對象以非銀行的私人部門占55%為主，銀行占27.37%次之，公共部門則占16.31%；曝險前10大國家則依序為美國、中國大陸、盧森堡、日本、澳大利亞、法國、香港、韓國、英國及印度，合計4796億美元，占保證人基礎外國債權淨額的73.42%。

