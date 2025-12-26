玉山校園商業競賽 攜手年輕學子共創數位金融新體驗

為促進金融科技發展、發掘數位金融潛力人才，玉山銀行17日攜手政治大學科研產業化平台舉辦第三屆「玉山校園商業競賽」，搭起年輕世代與金融產業接軌的橋樑。本屆共集結全台40所大學、近500名學生組隊，玉山期望透過結合企業數位創新實務經驗與學術專業知識，共同激發學生的創意思維，打造更貼近市場需求的數位金融體驗。

本屆參賽作品涵蓋人工智慧（AI）、永續金融（ESG）、防詐等當前金融關鍵趨勢，充分展現年輕世代對未來金融發展的深刻洞察。為落實產學實戰精神，玉山於決賽前特別舉辦多元課程的工作坊，並提供決賽隊伍「一對一業師指導」，協助學生將創意構想轉化為具市場競爭力的商業方案，獲參賽學生廣泛好評。

決賽評審團由玉山銀行主管和政治大學教授共同組成，綜合評選提案的創新性、完整性和市場可行性，最終由台灣師範大學與台北大學聯隊的「E.SUNrise」團隊脫穎而出，榮獲冠軍，該團隊聚焦產業綠色轉型，提出卓越的創新貸款方案，深獲評審青睞；亞軍由政治大學「政智防詐系」團隊獲得，呼應金融防詐議題，展現具創意與社會責任的解決方案；季軍為台灣大學的「Triple G」團隊，規劃兼顧個人與家庭需求的金融整合創新服務。入選決賽團隊除可獲得最高十二萬元獎學金，更享有玉山銀行實習履歷優先審查資格，培育學生累積業界實務經驗。

玉山長期深耕金融創新領域，連續5年榮獲《富比士》「台灣最佳銀行」，今年更榮獲Retail Banker International亞太區評比「年度最佳數位銀行獎」、Euromoney「台灣最佳顧客體驗獎」及IDC「亞太區智能銀行領導者」等國際大獎肯定。未來，玉山將持續深化數位發展，積極攜手年輕世代共創智慧與永續的金融科技新局，打造具前瞻性的數位金融新體驗。