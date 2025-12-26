快訊

永豐金出售京城銀國際租賃 估處分利益3.59億元新台幣

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
京城銀發言人、副總經理尤其偉。記者杜建重/攝影
京城銀發言人、副總經理尤其偉。記者杜建重/攝影

永豐金控（2890）26日代子公司京城銀行公告，董事會已決議出售旗下子公司京城銀國際租賃股份有限公司100%股權，交易金額約新台幣20億元。此案已於同日經審計委員會及董事會通過，並預計於2026年1月30日完成交割。預計處分利益新台幣3.59億元。

⭐2025總回顧

永豐金表示，本次交易標的為京城銀國際租賃公司普通股共2億5,793萬3,606股，每股交易價格約新台幣7.75元。交易相對人包括天籟投資股份有限公司、天剛投資股份有限公司、吉網投資股份有限公司、安網投資股份有限公司及泰網投資股份有限公司等五家公司。

依京城銀國際租賃2025年11月自結財務報告顯示，該公司淨值約為新台幣16.41億元。依此基礎估算，本次處分案預計可認列處分利益約新台幣3.59億元，對財務結構將帶來正面助益。

京城銀行 永豐金控

相關新聞

LINE Pay Money 會員突破200萬戶 7-ELEVEN 正式支援餘額付款

LINEPAY（7722）旗下LINE Pay Money電子支付服務於今年12月3日正式啟動後，26日宣布會員數突破2...

突破券商傳統框架！美好證2025 YouTube 訂閱增七倍

臺灣證券業正迎來一場「數位內容」革命。美好證券（6021）宣布，「2025新媒體元年」戰略取得突破性進展：YouTube...

尚未領取普發1萬者注意！合庫 ATM 領現還有2支 iPhone 17等待送出

為響應財政部「全民+1 政府相挺」普發現金政策，合庫銀行推出「ATM防詐最輕鬆，抽中iPhone17不是夢」活動，讓民眾...

金價飆漲屢創新高 專家：明年有機會突破5000美元

國際金價驚驚漲，近日黃金每盎司飆破4500美元大關，再創歷史新高。展望2026年，有黃金王子之稱的台灣銀行貴金屬部經理楊...

國銀加碼對美國投資及放款 美中曝險差距連續10季突破千億美元

中央銀行今（26）日公布，今年9月底本國銀行國家風險統計，其中，我國國銀對美國曝險已連續41季超越中國大陸，美中曝險差距...

永豐金出售京城銀國際租賃 估處分利益3.59億元新台幣

永豐金控（2890）26日代子公司京城銀行公告，董事會已決議出售旗下子公司京城銀國際租賃股份有限公司100%股權，交易金...

