永豐金出售京城銀國際租賃 估處分利益3.59億元新台幣
永豐金控（2890）26日代子公司京城銀行公告，董事會已決議出售旗下子公司京城銀國際租賃股份有限公司100%股權，交易金額約新台幣20億元。此案已於同日經審計委員會及董事會通過，並預計於2026年1月30日完成交割。預計處分利益新台幣3.59億元。
永豐金表示，本次交易標的為京城銀國際租賃公司普通股共2億5,793萬3,606股，每股交易價格約新台幣7.75元。交易相對人包括天籟投資股份有限公司、天剛投資股份有限公司、吉網投資股份有限公司、安網投資股份有限公司及泰網投資股份有限公司等五家公司。
依京城銀國際租賃2025年11月自結財務報告顯示，該公司淨值約為新台幣16.41億元。依此基礎估算，本次處分案預計可認列處分利益約新台幣3.59億元，對財務結構將帶來正面助益。
