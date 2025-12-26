快訊

央行秘書處長梁建菁屆齡退休 由副處長盧瑞祥升任

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
中央銀行今日宣布人事異動，秘書處處長梁建菁將於115年1月16日屆齡退休，所遺秘書處處長職務由該處副處長盧瑞祥升任。（路透）
中央銀行今（26）日宣布人事異動，秘書處處長梁建菁將於115年1月16日屆齡退休，所遺秘書處處長職務經本行理監事聯席會議核定，由該處副處長盧瑞祥升任，自115年1月16日生效。

央行表示，秘書處新任處長盧瑞祥先生，現年62歲，任事積極負責，具備經營管理及行政領導能力，為台北大學公共行政暨政策學研究所碩士，76年公務人員普通考試及格，76年12月31日進本行服務，歷任秘書處辦事員、專員、副科長、科長、秘書兼科長，106年7月1日升任秘書處副處長。

