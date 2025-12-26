金管會澄清壽險匯率會計調整爭議：基於公允表達、將研議完善配套

金管會26日針對外界質疑政策獨厚壽險業的疑慮回應兩點說明，一、主因壽險業獨特結構性因素，其資產負債表結構與風險和其他產業不同，因此基於公允表達前提下，二、金管會將研定嚴謹配套措施修正「保險業財務報告編製準則」，實質解決壽險業長期匯率風險問題，並強化壽險業體質。

金管會為壽險業之財務報表公允表達其長期經營特性，依據國際會計準則第1號（IAS 1）等規定，已於23日發布將修正「保險業財務報告編製準則」（下稱財報編製準則）之兌換損益規定，金管會並已於26日正式對外進行預告程序30日，受理各界意見表達。

金管會表示尊重外界對本案部分不同意見，有關外界質疑同樣面臨匯率變動挑戰，壽險業卻獨有政策調整，其他金融業或一般產業可否比照之問題。因壽險業之財務報導與資金運用係以長期保單履約、資產負債期間匹配與長期持有金融資產為核心，匯率波動對其財報的影響多屬未實現評價，且多無短期匯回之可能性，與其他金融業或一般產業之營運結構本質有所不同，基於各業別資產負債表結構與風險不具同質性，因此以公允表達之基本前提下，並無一體適用之基礎。

其次，金管會表示，外界要求必須訂定完整配套，以解決結構匯率風險部分。金管會已就後續配套措施方向審慎研究，將著眼於如何實質解決壽險業長期匯率風險，並實質強化壽險業體質。相關完整措施將於財報編製準則正式實施前定案。

金管會也表示感謝並尊重立法院財政委員會之寶貴意見、臨時提案決議及召開公聽會，促使本案於研議階段即受到國會之重視及提供專業之正式建議，使政策方向在符合國際會計準則精神、兼顧公允表達、監理穩健與廣納各方意見的前提下，形成更周延的制度設計。

有關該案的監理目標，金管會強調，主要為「財務報告允當表達」、「產業永續經營發展」、「避險策略符合長期營運特性與實質規避風險」及「實質強化資本韌性」等面向，確保壽險業匯率波動之影響合理揭露及維持適當避險水準，並要求業者應強化財務體質及提升資本韌性，以協助壽險業能有效管理長期匯兌風險，並在未來金融市場及外在環境波動中，仍持續保持穩健與永續經營能力。