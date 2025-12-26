快訊

搶不到記憶體！Google傳開除採購主管 微軟高層遭拒「憤而離席」

台美關稅有進度？經貿辦稱「已有大致共識」 待美方安排總結會議

聖誕前夕嗆「人死不夠多」…男遭調查局拘提 竟是傳產老闆、讀EMBA

聽新聞
0:00 / 0:00

憂農曆年前建商倒一波！台中建商上書楊金龍：政策錯誤比貪汙更可怕

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市建築經營協會榮譽理事長楊志鵬。記者趙容萱／攝影
台中市建築經營協會榮譽理事長楊志鵬。記者趙容萱／攝影

台灣房市交易急凍，台中市建築經營協會榮譽理事長楊志鵬今再度上書央行總裁楊金龍，建議取消購屋第二戶及第三戶以上購屋貸款成數限制，以及提高建商餘屋貸款成數至五成以上，並直言「錯誤的政策比貪汙還可怕」，若政策持續僵化，恐在農曆年前出現一波中小型建商倒閉潮。

⭐2025總回顧

楊志鵬認為，若將政策因素納入修正後觀察，民間實際量體早已足夠，問題在政策錯置。目前銀行體系可動用的不動產放款額度僅剩約2.5%，換算金額約2兆元，資金幾近枯竭，反而形成系統性負向衝擊，「錯誤的政策，比貪汙還可怕，因為它會讓整個市場一起窒息。」

楊志鵬指出，新青安在新制前規模高達9900億元，卻未被剔除在銀行法72-2條之外，另外應立即撤除第七波信用管制中對第二戶、第三戶限制，新制回歸銀行自主審核機制，採取「3C5P」授信原則，讓風險回到專業判斷，而非一刀切。

楊志鵬強調，第二戶、第三戶以上的成數限制應全面解除，銀行本就已具備風險控管能力；換屋族也已有18個月期限可銜接核貸，並非市場亂象來源。

楊志鵬示警，建商壓力已逼近臨界點，建議將建商餘屋貸款成數提高至5成，否則資金斷鏈將快速擴散。若政策持續僵化、不給市場修正空間，「現在是已經有人撐不住了」，建商倒閉不會是個案，而是連鎖反應，首當其衝的，將是就業、金融穩定與地方經濟。

建商 市場 貪汙

延伸閱讀

隔壁建案施工釀房屋傾斜！補教業者怒告建商 法官判賠199萬

連七凍！央行利率不變 不動產集中度回歸銀行內部控管

天王星大樓倒塌釀1死建商遭訴 屋主：以為天災竟是人禍

全民瘋都更 申請案年增7成！過去推不動 為何如今建商、地主都搶進？

相關新聞

LINE Pay Money 會員突破200萬戶 7-ELEVEN 正式支援餘額付款

LINEPAY（7722）旗下LINE Pay Money電子支付服務於今年12月3日正式啟動後，26日宣布會員數突破2...

突破券商傳統框架！美好證2025 YouTube 訂閱增七倍

臺灣證券業正迎來一場「數位內容」革命。美好證券（6021）宣布，「2025新媒體元年」戰略取得突破性進展：YouTube...

尚未領取普發1萬者注意！合庫 ATM 領現還有2支 iPhone 17等待送出

為響應財政部「全民+1 政府相挺」普發現金政策，合庫銀行推出「ATM防詐最輕鬆，抽中iPhone17不是夢」活動，讓民眾...

金價飆漲屢創新高 專家：明年有機會突破5000美元

國際金價驚驚漲，近日黃金每盎司飆破4500美元大關，再創歷史新高。展望2026年，有黃金王子之稱的台灣銀行貴金屬部經理楊...

國銀加碼對美國投資及放款 美中曝險差距連續10季突破千億美元

中央銀行今（26）日公布，今年9月底本國銀行國家風險統計，其中，我國國銀對美國曝險已連續41季超越中國大陸，美中曝險差距...

永豐金出售京城銀國際租賃 估處分利益3.59億元新台幣

永豐金控（2890）26日代子公司京城銀行公告，董事會已決議出售旗下子公司京城銀國際租賃股份有限公司100%股權，交易金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。