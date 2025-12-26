憂農曆年前建商倒一波！台中建商上書楊金龍：政策錯誤比貪汙更可怕

台灣房市交易急凍，台中市建築經營協會榮譽理事長楊志鵬今再度上書央行總裁楊金龍，建議取消購屋第二戶及第三戶以上購屋貸款成數限制，以及提高建商餘屋貸款成數至五成以上，並直言「錯誤的政策比貪汙還可怕」，若政策持續僵化，恐在農曆年前出現一波中小型建商倒閉潮。

楊志鵬認為，若將政策因素納入修正後觀察，民間實際量體早已足夠，問題在政策錯置。目前銀行體系可動用的不動產放款額度僅剩約2.5%，換算金額約2兆元，資金幾近枯竭，反而形成系統性負向衝擊，「錯誤的政策，比貪汙還可怕，因為它會讓整個市場一起窒息。」

楊志鵬指出，新青安在新制前規模高達9900億元，卻未被剔除在銀行法72-2條之外，另外應立即撤除第七波信用管制中對第二戶、第三戶限制，新制回歸銀行自主審核機制，採取「3C5P」授信原則，讓風險回到專業判斷，而非一刀切。

楊志鵬強調，第二戶、第三戶以上的成數限制應全面解除，銀行本就已具備風險控管能力；換屋族也已有18個月期限可銜接核貸，並非市場亂象來源。

楊志鵬示警，建商壓力已逼近臨界點，建議將建商餘屋貸款成數提高至5成，否則資金斷鏈將快速擴散。若政策持續僵化、不給市場修正空間，「現在是已經有人撐不住了」，建商倒閉不會是個案，而是連鎖反應，首當其衝的，將是就業、金融穩定與地方經濟。