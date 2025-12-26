京城銀20億元出售京城租賃 提升資本適足率
永豐金子公司京城銀今天宣布，董事會決議出售子公司京城銀國際租賃股份有限公司100%股權，交易總金額新台幣20億元，交易相對人為天籟投資股份有限公司等5家公司，有助於提升資本適足率，符合長期穩健經營的目標。
永豐金控與京城銀今年10月1日正式合併，京城銀預計1年內與永豐銀行合併，合併後國內分行總數達191處，躍升全體國銀前3名。
永豐金今天舉行重訊記者會，京城銀發言人、副總經理尤其偉表示，永豐金子公司京城銀今日召開董事會，決議通過處分其子公司京城租賃100%股權，交易總金額為新台幣20億元，預定於2026年1月30日辦理股權轉讓交割事宜。
尤其偉表示，這次交易的相對人為天籟投資股份有限公司、天剛投資股份有限公司、吉網投資股份有限公司、安網投資股份有限公司及泰網投資股份有限公司，交易價格為參考最近一期經會計師查核與最近一期自結的每股淨值，以及公司委任評價機構出具的公允價值評價報告，交易價格符合獨立專家所定義的公允價值。
京城銀表示，透過處分子公司股權，有助於降低管理成本，集中經營能量於銀行核心業務，同時提升資本適足率，整體符合公司長期穩健經營目標。
