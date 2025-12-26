央行秘書處人事異動 祕書處長梁建菁將屆齡退休、由盧瑞祥接任

快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
中央銀行今公布重要人事異動。圖／本報資料照片
中央銀行今公布重要人事異動，央行秘書處處長梁建菁將於115年1月16日屆齡退休，所遺秘書處處長職務經本行理監事聯席會議核定，由該處副處長盧瑞祥升任，自115年1月16日生效。

秘書處新任處長盧瑞祥先生，現年62歲，臺北大學公共行政暨政策學研究所碩士，76年公務人員普通考試及格，76年12月31日進本行服務，歷任秘書處辦事員、專員、副科長、科長、秘書兼科長，106年7月1日升任秘書處副處長；任事積極負責，具備經營管理及行政領導能力。

央行 退休

