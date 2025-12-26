第七波信用管制「按兵不動」 專家：接下來購屋比功課、眼光

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
農曆年前看屋潮與年底結婚成家需求逐步升溫，但市場氛圍已不再是「今天不買、明天更貴」的焦慮節奏。21世紀不動產提供
農曆年前看屋潮與年底結婚成家需求逐步升溫，但市場氛圍已不再是「今天不買、明天更貴」的焦慮節奏。21世紀不動產提供

進入12月中下旬，農曆年前看屋潮與年底結婚成家需求逐步升溫，但市場氛圍已不再是「今天不買、明天更貴」的焦慮節奏。21世紀不動產指出，房市正從情緒驅動回到居住本質：當投資性需求受政策與資金條件影響而轉趨保守，自住與首購族反而更有機會用更充足的時間，做出「買對、住久」的選擇。

⭐2025總回顧

觀察市場變化，21世紀不動產企劃研究室副理董家菱表示，關鍵在於信用環境與資金槓桿的收斂。央行在去年9月20日調整不動產貸款信用管制規範，並就繼承、換屋等情形提出協處措施，目的在抑制投機與囤房，同時兼顧自住族的資金規劃。

在此背景下，房市交易量出現收斂並不意外；對一般買方而言，「量縮」不必然等於壞消息，它也可能意味著決策節奏放慢、議價與比較空間增加，購屋不再是比手速，而是比功課與眼光。

不過，民眾常忽略另一個影響貸款的現實，銀行放款並非只看個案條件，也受「不動產授信集中度」限制。依銀行法第72條之2，商業銀行辦理住宅與企業建築放款總額不得超過一定比率（上限30%）。

當銀行水位偏高時，實務上就可能出現審核轉嚴、撥款排隊等情況，民眾更需要把貸款不確定性納入風險管理。

董家菱指出，針對剛性需求買方，年底反而是「用季節檢查屋況」的好時機，可採取「慢挑精選」三步驟：第一，趁濕冷天氣檢查漏水、反潮、窗框滲風與室內保溫；第二，選在平日晚間觀察社區點燈率、噪音與動線，並留意物業管理是否到位；第三，簽約前先做財務健檢，包含銀行鑑價與還款試算，並預留裝修與緊急預備金，避免「買得起、住不起」。

董家菱表示，房市的核心從來不只是價格，更是生活選擇。當市場回歸理性，剛需族群可把焦點放在真正影響長住品質的條件：通勤與學區、採光通風、隔音、社區維護、鄰居素質與未來轉手性。把恐慌換成檢核，把衝動換成規劃，才是年底看屋潮中最有利的自住策略。

市場 房市 學區

