尚未領取普發1萬者注意！合庫 ATM 領現還有2支 iPhone 17等待送出

為響應財政部「全民+1 政府相挺」普發現金政策，合庫銀行推出「ATM防詐最輕鬆，抽中iPhone17不是夢」活動，讓民眾在領取現金的同時，還能享有抽獎驚喜。目前已誕生3位幸運得主，剩下2支iPhone 17仍在等待送出，尚未領取普發現金者還有機會。

自即日起至4月30日止，民眾只要攜帶任一銀行金融卡於合庫ATM輸入身分證統一編號及健保卡號，領取「全民+1 政府相挺」普發現金1萬元成功，不限於合庫金融卡皆可參加抽獎；除了iPhone 17手機外，使用合庫金融卡再加碼抽台灣Pay紅利點數888點，共3,000名幸運得主將於115年5月15日揭曉，讓領現金更添喜氣。

此外再加碼推出合庫信用卡「萬元加倍送」抽獎活動，民眾以合庫金融卡於合庫ATM成功領取普發現金，或於「全民+1 政府相挺」官網採「登記入帳」方式，選擇合庫存款帳戶成功入帳，並使用合庫信用卡一般消費累積達10,000元即獲得一次抽獎機會，累積達20,000元獲得兩次抽獎機會，以此類推。刷越多，抽獎機會越多，最高可抽中8萬元刷卡金等500多個豐富獎項。

合庫銀行提醒民眾，請勿點擊不明網頁連結，普發現金及抽獎活動不會以連結方式通知中獎，也不會要求提供帳號、密碼等個資。民眾可至合庫銀行官方網站詳閱活動說明及親至合庫銀行ATM領取普發，以避免受騙。合庫銀行誠摯邀請全民參與「領普發、抽iPhone，安全有保障！」，讓您安心領現金、開心抽好禮。