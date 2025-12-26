快訊

不是行動電源！小米這款產品突自燃…他熟睡驚醒聞滿滿毒氣 官方回應了

桃園女檢吳亞芝踩紅線！洩密詐團律師男友 職務法庭判罰俸10月

Google Gemini AI訂閱省錢大招！舊帳號可用、通過1認證、5人共用每月54元

聽新聞
0:00 / 0:00

LINE Pay Money 會員突破200萬戶 7-ELEVEN 正式支援餘額付款

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
LINE Pay Money。圖／LINE Pay提供
LINE Pay Money。圖／LINE Pay提供

LINEPAY（7722）旗下LINE Pay Money電子支付服務於今年12月3日正式啟動後，26日宣布會員數突破200萬，持續擴大通路據點，7-ELEVEN即日起支援帳戶「餘額付款」。LINE Pay Money宣布年底前完成新開通帳戶，前300萬名「開通帳戶」者，即享保證三年合作銀行提領0手續費。

⭐2025總回顧

LINE Pay Money提供儲值、聊天室轉帳、生活繳費、乘車碼等一站式服務，現有LINE Pay用戶只要完成身分確認與金融驗證後，可立即成為「LINE Pay Money」帳戶會員，透過「連結銀行帳戶」功能，就可進行「儲值」與「提領」，19間合作銀行均享0手續費，並提供超過5,000項生活繳費項目。

在支付場景方面，即日起7-ELEVEN也正式支援LINE Pay Money帳戶餘額付款，讓用戶在常用的便利商店消費場景中，也能輕鬆以餘額完成支付。同時，高雄捷運也已開通LINE Pay「乘車碼」帳戶餘額及LINE POINTS點數折抵掃碼搭乘，提供更便利的移動體驗。

LINE Pay持續以用戶使用習慣為核心進行優化，主頁「我的選單」提供用戶編輯自訂常用功能，用戶可自由調整主畫面上的功能圖示配置與顯示順序，包括常用的「轉帳」、「儲值」、「提領」、「好康地圖」等。目前接受LINE Pay Money帳戶餘額付款之商店陸續上線中，用戶可透過「好康地圖」查詢可使用餘額付款之商店。

LINE LINE Pay 生活

延伸閱讀

BLINK必看！BLACKPINK 快閃店登台，「IN YOUR AREA League Collection」台北限時四大重點一次看

2、30歲達4成！日詐騙受害者大幅年輕化 專家：LINE讓人失去判斷力

蔡英文平安夜LINE祝福 藏八個驚喜彩蛋

限時免費貼圖！富邦金「萌萌柯基犬」LINE 貼圖 傳遞聖誕及新年祝福

相關新聞

LINE Pay Money 會員突破200萬戶 7-ELEVEN 正式支援餘額付款

LINEPAY（7722）旗下LINE Pay Money電子支付服務於今年12月3日正式啟動後，26日宣布會員數突破2...

尚未領取普發1萬者注意！合庫 ATM 領現還有2支 iPhone 17等待送出

為響應財政部「全民+1 政府相挺」普發現金政策，合庫銀行推出「ATM防詐最輕鬆，抽中iPhone17不是夢」活動，讓民眾...

TISA 基金首年體檢 30檔規模已近9億元

金管會今年推出「全民儲蓄退休帳戶TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）」，祭出免手續費、低經理費、最低 1,000 元即可定期...

突破券商傳統框架！美好證2025 YouTube 訂閱增七倍

臺灣證券業正迎來一場「數位內容」革命。美好證券（6021）宣布，「2025新媒體元年」戰略取得突破性進展：YouTube...

台灣首家自建金融專用大語言模型 台新新光金奪國際創新獎

台新新光金控在人工智慧領域展現技術實力與創新應用成果，自建金融專用大語言模型「台新新光腦」榮獲亞洲企業商會（Enterp...

新台幣午盤升3.5分　暫收31.445元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.445元，升3.5分，成交金額3.49億美元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。