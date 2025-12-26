LINE Pay Money 會員突破200萬戶 7-ELEVEN 正式支援餘額付款

LINEPAY（7722）旗下LINE Pay Money電子支付服務於今年12月3日正式啟動後，26日宣布會員數突破200萬，持續擴大通路據點，7-ELEVEN即日起支援帳戶「餘額付款」。LINE Pay Money宣布年底前完成新開通帳戶，前300萬名「開通帳戶」者，即享保證三年合作銀行提領0手續費。

LINE Pay Money提供儲值、聊天室轉帳、生活繳費、乘車碼等一站式服務，現有LINE Pay用戶只要完成身分確認與金融驗證後，可立即成為「LINE Pay Money」帳戶會員，透過「連結銀行帳戶」功能，就可進行「儲值」與「提領」，19間合作銀行均享0手續費，並提供超過5,000項生活繳費項目。

在支付場景方面，即日起7-ELEVEN也正式支援LINE Pay Money帳戶餘額付款，讓用戶在常用的便利商店消費場景中，也能輕鬆以餘額完成支付。同時，高雄捷運也已開通LINE Pay「乘車碼」帳戶餘額及LINE POINTS點數折抵掃碼搭乘，提供更便利的移動體驗。

LINE Pay持續以用戶使用習慣為核心進行優化，主頁「我的選單」提供用戶編輯自訂常用功能，用戶可自由調整主畫面上的功能圖示配置與顯示順序，包括常用的「轉帳」、「儲值」、「提領」、「好康地圖」等。目前接受LINE Pay Money帳戶餘額付款之商店陸續上線中，用戶可透過「好康地圖」查詢可使用餘額付款之商店。