TISA 基金首年體檢 30檔規模已近9億元

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

金管會今年推出「全民儲蓄退休帳戶TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）」，祭出免手續費、低經理費、最低 1,000 元即可定期定額的親民門檻，讓小資族也能輕鬆啟動退休理財。統計至12月24日，投信業者共計發行30檔TISA級別基金，總規模已接近9億元。

要被選為TISA級別基金，需符合嚴謹標準篩選，包括成立年限、規模、長期績效等，才能以「TISA級別」形式發行，此級別基金的投資策略與資產配置皆與母基金保持一致。從投資標的來看，TISA基金涵蓋台股、全球股票與高股息等多元類型，提供投資人不同的配置選擇。根據晨星統計至11月底資料，TISA基金總規模已接近9億元，其中規模超過3,000萬元的僅有7檔。

對退休型投資而言，長期報酬率是重要考量因素。根據晨星統計至12月25日績效資料，目前規模超過 3,000 萬元的 TISA 級別基金，統一投信旗下共有兩檔基金上榜，雙雙繳出超過50%報酬率。統一台灣動力基金以56.1%居冠；統一大滿貫基金以52.9%位居第二；國泰台灣高股息基金則以43.39%排名第三。其餘依序為群益馬拉松基金、元大台灣卓越50 ETF連結基金等。

統一投信台股團隊表示，展望台股後市，長期降息趨勢未變，整體貨幣環境仍偏寬鬆，科技巨頭財報表現穩健，AI 基礎設施需求可望延續至明年，產業趨勢向上明確。市場焦點聚焦1月初台積電（2330）法說會，在 AI 需求支撐下，台股有機會挑戰前波壓力區。地緣政治仍為變數，若烏俄釋出停火訊號，將有助第1季行情表現。投資建議持續關注 AI 供應鏈，包括 PCB、散熱、BBU、能源供應、先進製程及光通訊等族群，震盪可視為中長線布局機會。

