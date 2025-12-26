突破券商傳統框架！美好證2025 YouTube 訂閱增七倍

快訊

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
前行政院長陳冲肯定美好證券正在做「正確且困難的事」。公司提供
臺灣證券業正迎來一場「數位內容」革命。美好證券（6021）宣布，「2025新媒體元年」戰略取得突破性進展：YouTube頻道訂閱數自年初4,338人成長至逾3.2萬人，成長率突破700%，成功躋身金融業社群影響力前六強。此數據顯示，美好證券正將傳統券商的角色，從單純的「交易管道」重塑為具影響力的「投資知識庫」。

⭐2025總回顧

相較傳統券商以技術分析與個股推薦為主軸的內容模式，美好證券以「人本敘事、價值傳遞」為核心，規劃出四大核心節目矩陣：《Good Invest美好投資》、《Better Living美好生活》、《Good Morning美好》及《老黃Good Talk》。透過生活化且具共鳴的節目設計，打造內容矩陣，連結不同人生階段的理財需求。

美好證券董事長黃谷涵表示，「金融的知識和經驗改變我一生。相信金融除了讓人變得富裕，可建立更文明的世界，為更多人創造生命價值。」，將多年思考投資與富裕人生的經驗，集結在《老黃Good Talk》節目中，邀請更多人踏上並了解希望的金融旅程。

美好證券認為，投資不只是數字和線圖堆疊，更是故事和生活的延伸。《Good Invest美好投資》邀請內外部投資和產業專家深度對談，打造一套「每天都睡得著」的投資哲學。其中「誰是被低估的AI企業」單集創下7.5萬次觀看，展現強大的「破圈」實力，成功吸引大量潛在投資者關注。

在《Better Living》節目中，透過訪問前財經主播蔣雅淇、樂活大叔施昇輝及旅行YouTuber工頭堅等跨界名人，深入探討不同職業、性格的人如何根據需求規劃理財。該系列的短影音累計突破150萬次觀看，成為第一線財務顧問與客戶溝通的最佳素材。

此外，每日不間斷的《Good Morning美好》台股晨間速報，為投資人摘要每日大事，提供最即時的一線消息，幫助投資人有方向、能判斷，迎接交易日的挑戰與機會。前行政院長、被譽為「0050催生者」的陳冲近期選擇接受美好證券專訪，肯定美好證券正在做「正確且困難的事」。院長在節目中建議，臺灣應在虛擬金融政策上尋求突破，呼籲利用實體經濟優勢提升國際金融話語權，為頻道注入具政策高度的深度觀點。

展望2026年，美好證券期待持續把複雜的金融知識變得淺顯易懂，把時事新聞轉化為實用的理財資訊，凝聚趨勢新觀點，建立穩健的財商知識，幫助大家實踐夢想。

生活 董事長

