快訊

婦人與壽險公司理賠起爭執 一言不合亮刀嚇壞眾人

MacBook Pro不再小改款！2026迎「5年來最大改版」 真正5大升級一次看

遭嗆「錢都不會數」…桃客暴打學生司機今調解成功獲撤告

台灣首家自建金融專用大語言模型 台新新光金奪國際創新獎

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

台新新光金控在人工智慧領域展現技術實力與創新應用成果，自建金融專用大語言模型「台新新光腦」榮獲亞洲企業商會（Enterprise Asia）主辦的 2025年「國際創新獎」（International Innovation Awards, IIA）《服務與解決方案》類別殊榮。

⭐2025總回顧

該獎項主要是表彰推動創新、提升全球競爭力的企業，歷屆得主橫跨歐美、新加坡、香港與臺灣，被譽為亞洲最具指標性的創新獎項之一。台新新光金控獲獎，象徵在金融數位創新領域的領導地位再度受到國際評審肯定。

面對人工智慧技術的快速發展，以及金融業對資訊安全與法令遵循的嚴格要求，台新新光金控自 2023 年啟動自建大型語言模型計畫，於2024年正式推出「台新新光腦」，為臺灣第一個由金融機構自建並部署於地端環境的金融專用繁體中文大型語言模型。相較於一般外部模型，「台新新光腦」能確保資料完全留存於集團內部系統，不僅滿足資料安全、隱私保護與法遵等要求，同時具備金融領域高度精準的理解與生成能力，展現金融科技自主研發的深厚實力。

台新新光金控自推出「台新新光腦」以來，數位技術團隊持續優化模型性能並拓展應用版圖，不斷推出更貼近金融業務需求的 AI 解決方案，涵蓋知識搜尋、客服輔助、語音品質檢查、報告撰寫與文案自動生成等應用場景，成功將傳統人工流程轉化為自動化、智慧化作業，創新的作為不僅讓集團夥伴擺脫繁重文書工作，將更多時間投入於客戶需求釐清、專業建議與價值創造，此外，客服團隊也藉由AI技術提供更即時、更準確且更貼近客戶情境的回應，顯著提升服務品質，打造人機協作的全新金融服務模式。

「台新新光腦」除了具備金融領域的專用大型語言模型，更能同時處理語音、影像及多模態文件。台新新光金控持續整合並深化既有功能，以科技為發展核心，逐步打造跨事業體、跨通路、跨產品的智慧金融生態系，為客戶帶來更加流暢且個人化的金融體驗。秉持「認真同行、智慧相伴」的精神，台新新光金控穩步邁向兼具創新力與科技競爭力的金融集團。

台新新光金控 語言 金融科技

延伸閱讀

檢警今重返張文「所有犯罪現場」3D掃描 最陽春模型一天就可重建

大陸雲端三巨頭明年持續衝刺 AI 布局 新一波模型大戰開打

日幼兒園出包！做耶誕蛋糕誤放模型巧克力米 133名幼童吃下肚

影像生成成AI新戰場 Meta研發全新模型Mango備戰

相關新聞

金融業獲利大豐收加持 尾牙行情看俏

歲末年終是各企業的尾牙旺季，國內13金控今年前11月稅後純益達5,605億元，扣除新光金上半年虧損295.4億元，合計獲...

台灣首家自建金融專用大語言模型 台新新光金奪國際創新獎

台新新光金控在人工智慧領域展現技術實力與創新應用成果，自建金融專用大語言模型「台新新光腦」榮獲亞洲企業商會（Enterp...

新台幣午盤升3.5分　暫收31.445元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.445元，升3.5分，成交金額3.49億美元

存股族注意！金融股展望正向 法人點名三檔高殖利率標的

金融股2026年受惠資本監管鬆綁及寬鬆貨幣政策，獲利展望正向，投顧法人表示，現金股利仍為銀行為主金控的重大推動力，點名凱...

金管會數位保險鳴槍！騰雲搶進新戰場 瞄準8千億保費商機

金管會8月開放數位保險公司申請設立，騰雲科技宣布與國內一家保險合資，搶進台灣每年超過8,000億元的新契約年保費的新戰場...

中信產攜手檢警升級阻詐戰力 多元平臺推廣防詐教育

防詐上下總動員！中國信託產險日前邀請有「金流高手」之稱的駐金管會檢察官陳玟瑾，分享金融犯罪實務經驗。中信產董事長王志誠表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。