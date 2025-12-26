存股族注意！金融股展望正向 法人點名三檔高殖利率標的

金融股2026年受惠資本監管鬆綁及寬鬆貨幣政策，獲利展望正向，投顧法人表示，現金股利仍為銀行為主金控的重大推動力，點名凱基金（2883）、中信金（2891）、第一金（2892）等三檔股息殖利率相對較高標的。

就總體經濟展望來看，金控旗下投顧分析，台股2026年企業營運展望正向，主因在於ASIC AI、邊緣運算等推動半導體、EMS及PC零組件等需求，預估獲利年增 22%，對股市表現亦正向看待。

雖然金融業2025年遭遇較大逆風，包括4月美元匯率急貶導致匯損，及部分壽險業將於年底增提外匯價格準備金影響表現，但法人對2026年獲利展望不看淡。

在美元指標利率方面，預期至2026年底有較高機率來到2.75%至3.25%，相較目前區間3.5%至3.75%仍有50bp至75bp降幅，隨CPI可望於2026年上半年持續走低，及就業市場走弱，預期降息並無顯著壓力。

法人指出，除墊高的外匯價格準備金水位外，台美利差亦是SWAP避險成本關鍵要素。美元殖利率曲線顯示在1至2年horizon利率可望持續走低，但仍須關注系統風險，例如稀土/貿易戰風險升高時，可觀察到殖利率有顯著翻揚。

銀行業2025年多數利差顯著擴大，主要受惠始聯準會降息，另銀行活存比緩步提升，在美元殖利率曲線回歸正斜率，亦將有效降低負債存續期間及負債成本，法人預期2026年在聯準會持續降息下，期限溢價擴大，持續引導活存比上升，推動銀行利差擴大。

整體來看，在資產負債表擴張趨緩下，法人預期現金股利將為銀行或銀行為主金控股價主要動能，受惠於內部評等法（IRB），部分銀行將獲得更高現金股利配發能量及更高ROE展望，主要配息來源仍為銀行及其他非壽險子公司，殖利率上看5%，例如凱基金、中信金、第一金。