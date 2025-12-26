金融業獲利大豐收加持 尾牙行情看俏

歲末年終是各企業的尾牙旺季，國內13金控今年前11月稅後純益達5,605億元，扣除新光金上半年虧損295.4億元，合計獲利5,309億元，為史上同期第三高，隨著金控繳出亮眼成績單，金融機構近期陸續舉辦尾牙，多數金控老闆出手大方，尾牙規模、摸彩獎金、中獎率預期更上一層樓。

富邦金及台新新光金為少數舉辦萬人大型尾牙的金控。富邦金2025謝年會活動主題為「富邦領航，閃耀迎新」，富邦集團近年在經營成效、永續指標等各領域穩健領航，希望以充滿光明、迎向美好未來之意象，迎接新的里程。共舉辦兩場，台北場於2026年1月24日在南港展覽館一館舉辦，高雄場1月31日將在高雄展覽館南館舉辦，參與人數各約1.6萬人、4,000人，分別預計席開約1,600桌、400桌，摸彩總獎金逾2,000萬元，中獎率達80%以上。表演藝人台北場邀請告五人及蘇打綠、高雄場則邀請韋禮安及任賢齊。

今年順利合併的台新新光金旺年會將於2026年1月17日於南港展覽館盛大登場，規模超過兩萬名員工參與，並邀請動力火車擔任表演嘉賓。而去年中獎率約七成，董事長吳東亮更攜手夫人彭雪芬上台加碼200萬元獎金給同仁，掀起活動最高潮。

另外，睽違十年，永豐金於12月20日重回南港展覽館盛大舉辦旺年會，以「豐喜迎京 共耀未來」為主題，歡迎甫併入永豐金控的京城銀行，現場湧入7,000多位員工，總抽獎內容突破千萬元。

中信金尾牙近年來皆由各業務單位自行舉辦，今年循例將規劃至少六場次的尾牙活動，將分別於南港展覽館、雅悅會館、君悅酒店等地點舉辦，且安排抽獎及藝人表演，感謝員工一年來的辛勞。

南山人壽將在12月26日晚間於南港展覽館舉辦尾牙，共逾7,000人共襄盛舉，為感謝內勤員工整年度的貢獻，活動當天下午將針對30年以上服務年資、模範員工等進行大型頒獎典禮，晚宴則邀請專業藝人表演，卡司包括玖壹壹、韋禮安、卓義峰等，主持人則由具金曲獎主持經驗的黃豪平、木木擔綱，另有摸彩活動，最大獎為30萬元。此外，與往年不同的是，南山人壽今年尾牙邀請米其林五星君品飯店辦理外燴，並新增人人均有年底紅包。