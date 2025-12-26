金管會數位保險鳴槍！騰雲搶進新戰場 瞄準8千億保費商機

金管會8月開放數位保險公司申請設立，騰雲科技宣布與國內一家保險合資，搶進台灣每年超過8,000億元的新契約年保費的新戰場，公司預估，加上原本代理型AI及AIOT物聯網SaaS服務成長動能，2026年業績成長幅度將高於2025年的20%成績。

騰雲科技是新零售全方位解決方案服務商，董事長梁基文表示，騰雲會以「三軸成長模型」為核心策略，分別是：深耕客戶、方案擴張、產業拓展，今年業績年增率逾20%，雖核心事業「智慧零售」仍貢獻九成業績，但更看好未來代理型AI及AIOT物聯網SaaS服務等新業務比例提升。

其中，數位保險市場就是騰雲2026年將跨入的新戰場。騰雲12月初宣布與台灣一家老牌保險業者合作，除將協助公司數位化，也將運用自身AI技術能力，打造個人化保險費率機制，另也結合AIOT裝置，如居家火警偵測系統等，提供防範事故減少理賠的目的，騰雲表示，既有AIOT客戶也是潛在保險買方，未來也會搭配解決方案推銷給客戶擴大業務版圖。

騰雲表示，台灣保費收入一年超過2.7兆元，而其中新契約保費超過8000億元，是龐大市場，隨政府今年開放數位保險公司設立，門檻降低，並期望數位保單業務比逾兩成，騰雲期望藉由本身數據整合力及AI技術力，打造新保險科技服務，除與保險公司合資成立公司提供服務，也可以創造數位保險業務收入。

騰雲表示，合資公司將提供創新的保險定價模式及保險產品，擴大市場需求、導入代理式AI加速核保理賠流程降低營運成本，既有企業客戶也將是潛在保險客戶。

提供客商金流營運流程系統，保險公司客戶可以安裝AIOT，提供個人化定價跟事故預防，騰雲賣數位工具給合資公司，收取系統授權費或平台服務費，也可以幫忙該保險公司賣保險產品給客戶，從解決方案業者跨入數位營運商角色。

騰雲表示，合資公司仍需經過主管機關許可才能正式營運，目前持股比例也尚未公布，但公司預估，未來將可依照持股比例認列數位保險業務獲利收益。

騰雲已成立泰國子公司，目前海外公司還包括日本及馬來西亞，海外業績貢獻達四成，其中AIOT解決方案已經打入泰達電泰國智慧工廠，另外也對無人智慧零售提供終端產品，公司透露2026年已有5億元在手訂單，並有10億元訂單洽談中，其中六成業績有高把握度落袋，故樂觀預估2026年業績年增率可高於2025年表現。