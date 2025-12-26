中信產攜手檢警升級阻詐戰力 多元平臺推廣防詐教育

防詐上下總動員！中國信託產險日前邀請有「金流高手」之稱的駐金管會檢察官陳玟瑾，分享金融犯罪實務經驗。中信產董事長王志誠表示，金融保險業是阻詐第一道防線，不僅要具備識詐敏感度，更要提升大家防詐免疫力，才能守護民眾資產，成為全民的防詐神隊友。

中國信託產險每半年舉辦董事公平待客座談會，王志誠董事長與陳正煌總經理、獨立董事許文彥、周冠男、邱奕嘉，董事許舒博、李明璋、林靜雯與高階主管共襄盛舉，陳玟瑾檢察官以「詐欺防治及犯罪態樣分析」為題，分享國內外新型態詐騙洗錢案例，更從產險業角度提出「防詐欺、反洗錢、反資恐」三大框架，強調保險業必須從日常生活中辨識金融交易的真偽，落實法規要求並強化內控機制，才能從源頭阻絕詐騙，確保保險交易安全。

王志誠表示，防制詐騙和洗錢、保護金融消費者權益是產險業的企業社會責任，同時也是金管會持續關注的重點項目，中國信託產險將持續攜手政府打造更安全的保險環境，從董事會由上而下深化防詐教育與法治意識，亦是展現我們保障客戶權益、落實公平待客決心。

中國信託產險打造多元平臺推廣防詐教育，今年推出「68818」官方短碼簡訊發送重要通知，讓客戶快速辨識訊息真偽；在官網設置「新世代防詐專區」，透過互動遊戲讓年輕族群快速識詐；對外攜手檢警舉辦金融防詐講座，還結合永續淨街行動宣傳防詐，高階主管亦化身防詐大使，前進逢甲、銘傳多所大學深化防詐教育，產官學合作多管齊下，強化打詐防護網，全方位捍衛全民資產。