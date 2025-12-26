台幣年底拚守穩31.5元

下周將進入金馬年，新台幣匯價能否在「蛇尾」守穩31.5元關卡，成為匯市與金融市場關注焦點。市場普遍認為，中央銀行「不樂見匯率過度波動」的政策立場明確，在外資資金流向與美元走勢未出現劇烈變化前，年底前新台幣維持在31.5元附近仍具相當可能性，但風險並未完全消除。

展望2026年，市場預期Fed降息僅有一至二次，但Fed已從今年12月13日開始啟動購債，購買400億美元的短期國庫券，購債行動會壓低短期利率並增加市場流動性，效果類似降息。然而，明年金融市場最大的變數仍是川普和新任命的聯準會（Fed）主席人選。匯銀預期，新台幣匯價在2026年區間為29元至32元間。

從國際比較來看，第4季新台幣表現相對偏弱。南韓媒體引述南韓央行數據指出，新台幣第4季貶幅達3.3%，與韓元並列全球第四弱貨幣；彭博統計亦顯示，新台幣為主要貨幣中第三弱。匯銀人士分析，雖然央行總裁楊金龍表示外匯政策非產業政策，但維持相對穩定的匯率，仍是央行重要職責。

在政策面上，央行向來對年底匯價穩定高度重視，避免影響企業結帳、金融機構評價與市場信心。只要未出現失序行情，央行通常透過即期市場調節、行政溝通及心理關卡管理，減緩波動。

市場普遍將31.5元視為央行可接受、但不願輕易失守的「政策緩衝區」。

資金面方面，外資動向仍是最大變數。若台股維持高檔震盪、外資僅屬技術性調節，匯出壓力仍在可控範圍；但若外資連續大幅賣超，搭配壽險與法人提高美元部位，守價難度將升高。