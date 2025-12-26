北富、玉山銀發綠債最積極

根據櫃買中心統計，截至12月24日止，我國永續發展債券發行金額已正式突破2,000億元大關，累計達2,091億元，發行規模在國際交易所中名列前茅。其中金融債以台北富邦銀行、玉山銀行，分別達50億及36.2億元，成為推動市場成長的關鍵力量。

今年合計共有63檔永續發展債券成功發行，不僅超越櫃買中心年初自訂目標，也讓年度發行金額首度站上2,000億元新高，為我國永續金融市場再創重要里程碑。從發行結構來看，銀行業在永續金融債領域，今年以台北富邦銀行與玉山銀行最亮眼。依櫃買中心資料顯示，今年北富銀共發行50億元永續金融債，玉山銀則發行36.2億元，雙雙成為推動市場成長的關鍵力量。

北富銀方面，今年分別發行25億元社會責任債及25億元綠色債券，年期同為10年期，其中社會責任債票面利率為2%，綠色債利率同為2%。北富銀自2018年發行首檔綠色債券，並於2021年首度推出可持續發展債與社會責任債，持續支持以淨零碳排為目標的企業。2024年所發行的社會責任債10億元，協助約200家企業、2,763人就業；另15億元綠色債則用於太陽能與風力發電建置，年發電量估計達7,785百萬度。