中信盃揮棒 黑豹旗PK甲子園

台日高中勁旅對決，啦啦隊熱血應援。中國信託商業銀行冠名贊助「2025中信盃台日高中棒球對抗賽」，昨（25）日於新北市新莊棒球場開打，代表台灣的2025年第13屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽（中信盃黑豹旗）冠軍桃園市平鎮高中、亞軍宜蘭縣羅東高工，以及來自日本甲子園參賽學校組成的北海道聯隊、九州聯隊，以單循環方式展開為期三天的高強度對抗，黑豹旗PK甲子園，熱血開打。雖是14度低溫，仍不減球迷熱情。

中華民國棒球協會常務理事高人傑、日本高等學校野球連盟（日本高野連）秘書長井本亘出席開幕典禮，高人傑表示，日本及台灣世界棒球排名分居第一及第二，台日交流對亞洲棒球具指標意義，中華棒協理事長辜仲諒希望未來能將台日棒球交流經驗複製到更多亞洲國家，帶動亞洲基層棒球發展，其中犧牲小我完成大我、團結一致的精神，是台灣和日本共同擁有的棒球文化，希望四支隊伍選手遇強則強、永不放棄，好好打一場球，彼此觀摩學習。

甫從沙烏地阿拉伯返台的世界棒壘球總會（WBSC）執行副會長暨亞洲棒球總會（BFA）會長辜仲諒指出，沙烏地阿拉伯希望發展運動觀光與娛樂產業，期盼與台灣展開合作，共同推動青少年及職業棒球的發展。辜仲諒透露，沙烏地阿拉伯以培育棒球選手與教練、成立職業球隊、建構職業聯盟體系為主要目標，期待以台灣在世界棒壇的地位，協助沙烏地阿拉伯訓練各級棒球選手。沙烏地阿拉伯希望未來能參加更多國際棒球賽事，與WBSC擴大棒球運動普及的目標不謀而合，期待棒球運動成為亞洲乃至於全球彼此理解、交流的重要平台。

近年台、日棒球互動密切，中信全力支持，辜仲諒全心投入推動棒球運動，包括2023年亞洲棒球錦標賽邀請「世界全壘打王」王貞治訪台，為台北大巨蛋開出歷史性第一球，今年初支持中信兄弟棒球隊與北海道日本火腿鬥士隊交流。辜仲諒促成此次中信盃台日高中棒球對抗賽及2026年2月福岡軟銀鷹隊首度來台，皆是提升亞洲棒球發展重要的作為。

昨日賽事不僅有中信兄弟「NOISEMAKER 製噪機」團長帶動全場節奏，中信兄弟啦啦隊Passion Sisters更派出16位女孩輪番上陣，為站上打擊區的每一位台日球員應援。

2025中信盃台日高中棒球對抗賽25日至27日於新北市新莊棒球場舉行，免費入場，除了啦啦隊應援、預測勝隊抽好禮等活動，27日中信兄弟選手將親赴現場，與球迷擊掌互動。